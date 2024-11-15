Врачи из Клина помогли родить женщине с 10-сантиметровой миомой

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В Клинскую больницу поступила 43-летняя женщина на позднем сроке беременности с осложнениями. Изначально у пациентки была диагностирована миома матки небольших размеров. Врачи решили продолжить наблюдение за патологией и не проводить операцию, так как это могло негативно сказаться на развитии плода, сообщает Министерство здравоохранения Московской области.
«Сложность операции состояла в том, что миома располагалась по ребру матки, где находятся крупные сосуды. Наши опытные хирурги аккуратно удалили новообразование диаметром 10 см, не затронув сосуды. Нам удалось сохранить пациентке орган и в будущем при желании она вновь сможет стать мамой», - рассказала заведующая роддомом Клинской больницы Анна Самко.
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Дайана Хусинова