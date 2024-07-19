Нарколог Холдин раскрыл связь между алкоголем и слабоумием

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Употребление спиртных напитков и наркотиков является важным фактором развития слабоумия, так как вызывающие зависимость химические вещества негативно воздействуют на мозг, об этом предупредил психиатр-нарколог, главный внештатный специалиста Минздрава Московской области Виталий Холдин, сообщает пресс-служба ведомства.
«Многие думают, что основными причинами слабоумия являются черепно-мозговые травмы, инсульты, опухоли мозга и другие заболевания. Но все забывают о зависимостях — алкоголизме и наркомании. И алкоголь, и наркотики вызывают эйфорию, действуя на мозг. И именно мозг является основой мишенью яда, который его убивает», — пояснил Холдин.Он добавил, что человек с алкогольной или наркотической зависимостью очень быстро деградирует, все его интересы сводятся к спиртному или наркотикам.
«И все заканчивается слабоумием или смертью», — подчеркнул Холдин.Он также отметил, что для того, чтобы мозг не пострадал, следует придерживаться здорового образа жизни: высыпаться, больше гулять, уделять время физической и умственной активности, а также по возможности избегать стрессов.
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