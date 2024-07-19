Нарколог Холдин раскрыл связь между алкоголем и слабоумием

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Употребление спиртных напитков и наркотиков является важным фактором развития слабоумия, так как вызывающие зависимость химические вещества негативно воздействуют на мозг, об этом предупредил психиатр-нарколог, главный внештатный специалиста Минздрава Московской области Виталий Холдин, сообщает пресс-служба ведомства.