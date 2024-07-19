Top.Mail.Ru
Радио1
Главная / Новости / Здоровье/ Нарколог Холдин раскрыл связь между алкоголем и слабоумием

Нарколог Холдин раскрыл связь между алкоголем и слабоумием

19 июля 2024, 13:13
Фото: iStock/kulkann

Фото: iStock/kulkann

Оригинал
Употребление спиртных напитков и наркотиков является важным фактором развития слабоумия, так как вызывающие зависимость химические вещества негативно воздействуют на мозг, об этом предупредил психиатр-нарколог, главный внештатный специалиста Минздрава Московской области Виталий Холдин, сообщает пресс-служба ведомства.
«Многие думают, что основными причинами слабоумия являются черепно-мозговые травмы, инсульты, опухоли мозга и другие заболевания. Но все забывают о зависимостях — алкоголизме и наркомании. И алкоголь, и наркотики вызывают эйфорию, действуя на мозг. И именно мозг является основой мишенью яда, который его убивает», — пояснил Холдин.
Он добавил, что человек с алкогольной или наркотической зависимостью очень быстро деградирует, все его интересы сводятся к спиртному или наркотикам.



«И все заканчивается слабоумием или смертью», — подчеркнул Холдин.
Он также отметил, что для того, чтобы мозг не пострадал, следует придерживаться здорового образа жизни: высыпаться, больше гулять, уделять время физической и умственной активности, а также по возможности избегать стрессов.

Читайте также:

В Подмосковье у новорождённой удалили огромную кисту

Подмосковный портал о здоровье детей посетили более 280 тыс. пользователей

Подмосковный врач Булдакова предупредила о важности ранней диагностики меланомы
#нарколог
#врач
#алкоголь
#наркотики
#алкоголизм
#советы
#минздрав мо
В Подмосковье у новорождённой удалили огромную кисту
19 июля 2024, 11:17

Фото: пресс-служба Минздрава МО

Кисту левого яичника размером пять на пять сантиметров удалили у новорождённой девочки врачи Московского областного центра охраны материнства и детства (МОЦОМД), сообщает пресс-служба регионального министерства здравоохранения.
Киста была обнаружена ещё до появления малышки на свет: УЗИ показало новообразование в ходе внутриутробного обследования плода. Роды прошли без осложнений, сразу после рождения девочку перевели в отделение хирургии для скорейшего лечения, так как киста могла нарушить кровообращение яичника и привести к его потере.

«Неонатальные хирурги провели комплексное обследование новорожденной и приняли решение провести операцию, учитывая огромные размеры кисты яичника для младенца. Новообразование удалили через три маленьких прокола, что является высокотехнологичным и малоинвазивным вмешательством. Хирурги полностью убрали кисту яичника, сохранив девочке сам репродуктивный орган», — отметил лечащий врач пациентки Антон Колобов.
Сейчас девочка чувствует себя хорошо, её выписали домой.

Читайте также:

Подмосковный портал о здоровье детей посетили более 280 тыс. пользователей

Подмосковный врач Булдакова предупредила о важности ранней диагностики меланомы

Долгопрудненские врачи спасли жизнь пациента со множественными аневризмами
#здравоохранение
#медицина
#новорождённые
#девочка
#московская область
#минздрав мо
#подмосковье
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Подмосковный портал о здоровье детей посетили более 280 тыс. пользователей
19 июля 2024, 10:30

Фото: iStock/YakobchukOlena

Свыше 280 тысяч человек посетили подмосковный интернет-портал «Детство», посвящённый здравоохранению несовершеннолетних, с января прошлого года, сообщает пресс-служба Мингосуправления Московской области.
«Цифровой сервис «Детство» создан для того, чтобы у родителей Подмосковья всегда была под рукой нужная и актуальная информация о детском здравоохранении», — пояснила глава регионального министерства Надежда Куртяник.
Самым популярным на портале стал раздел «Поликлиника и ребёнок»: им воспользовались более 20 тысяч раз. На втором месте оказался раздел «Записаться к врачу», где зафиксировано 5,4 тыс. посещений, а замыкает топ-3 популярности раздел «Здоровье детей», который пользователи посетили около 6,2 тыс. раз.

На портале также есть разделы «Социальная поддержка», «Медицинские услуги», «Первая помощь» и «Карьера в здравоохранении».

Читайте также:

Подмосковный врач Булдакова предупредила о важности ранней диагностики меланомы

Психиатр Кузнецов назвал признаки канцерофобии

Названа лучшая бригада подмосковной скорой помощи по итогам второго квартала
#дети
#здоровье
#здравоохранение
#медицина
#московская область
#мингосуправления мо
#надежда куртяник
#подмосковье
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Подмосковный врач Булдакова предупредила о важности ранней диагностики меланомы
18 июля 2024, 22:56

Фото: iStock / Natali_Mis

Меланома – одна из самых агрессивных и быстро прогрессирующих форм рака. Она требует раннего выявления и лечения, сообщила врач-дерматовенеролог Сергиево-Посадского филиала Московского областного клинического кожно-венерологического диспансера Регина Булдакова.
Медик рассказала, как в филиал обратилась пациентка 1960 года рождения с жалобами на образование на коже бедра. С её слов, оно существовало восемь лет, а около пяти месяцев назад резко увеличилось и изменило форму. По настоянию родных пациентка обратилась к врачу-дерматологу.

При проведении дерматоскопии на специальном аппарате были выявлены признаки злокачественного образования. К тому же отсутствовала симметрия образования по двум осям, были видны бело-голубая и розовая вуаль, расширенная нерегулярная пигментная сеть.

Пациентку направили к онкологу, который подтвердил диагноз. Женщину госпитализировали в Московский областной онкологический диспансер, где успешно удалили злокачественное образование.
«Несмотря на это, ей необходимо будет регулярно наблюдаться у онколога. Она несвоевременно обратилась к специалисту. Не стоит игнорировать изменения на коже», – подчеркнула Булдакова.
Как отметили в пресс-службе подмосковного Минздрава, при появлении новообразований кожи и изменении существующих нужно как можно быстрее обратиться к врачу-дерматологу. Записаться на приём можно на региональном портале «Здоровье».

Читайте также:

Психиатр Кузнецов назвал признаки канцерофобии

The Sun: медики не нашли у мужчины рака лёгких и прописали ему ибупрофен

Российские студенты создали чат-бот для мгновенного выявления рака кожи
#здоровье
#здравоохранение
#врач
#рак
#онкология
#кожа
#пациент
#подмосковье
#московская область
#минздрав мо
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Психиатр Кузнецов назвал признаки канцерофобии
Психиатр Кузнецов заявил о вреде страха заболеть раком
18 июля 2024, 17:36

Фото: iStock/AlexRaths

Врач-психиатр, психотерапевт Сергей Кузнецов заявил, что навязчивый страх заболеть раком может перерасти в настоящую фобию – канцерофобии – и мешать вести полноценный образ жизни.
«Признаки канцерофобии — это тревога, беспокойное ожидание симптомов онкозаболевания, навязчивые мысли, что человек уже болен раком, но бессимптомно. Такие люди способны довести до абсурда опасность банальных болей в животе или воспаление слизистой оболочки рта. Человек может излишне щепетильно осматривать тело на предмет признаков рака», — пояснил в беседе с «Известиями» Кузнецов.

При этом он призвал разграничивать понятия канцерофобии и здоровой онконастороженности. Последняя заключается в осознанном и рациональном отношении к своему здоровью, прохождении медобследований и т. д. Специалист добавил, что справиться с канцерофобией может помочь, в первую очередь, информированность.

До этого специалист по токсикологии и фармакологии, врач-патологоанатом Александр Эдигер спрогнозировал появление препаратов от сложных и неизлечимых заболеваний, однако цена на них будет огромной.

«Будут появляться молекулы, направленные на решение определённых задач даже не по излечению от болезни Х, а по резкому улучшению при болезни Х. Но цена вопроса, скорее всего, окажется чудовищной. Это связано с экономической моделью научно-практических разработок», отметил в беседе с Общественной Службой Новостей Эдигер.

Ранее студенты Цифровой кафедры Первого МГМУ имени И. М. Сеченова создали чат-бот в Telegram для выявления предполагаемого рака кожи по фото в течение нескольких секунд.

Читайте также:

The Sun: медики не нашли у мужчины рака лёгких и прописали ему ибупрофен

Российские студенты создали чат-бот для мгновенного выявления рака кожи

Академик РАН Каприн заявил о новой эпохе в российской онкологии
#врач
#цена
#человек
#опасность
#болезни
#тревога
#люди
#онкология
#препараты
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Названа лучшая бригада подмосковной скорой помощи по итогам второго квартала
18 июля 2024, 16:48

Фото: пресс-служба Минздрава МО

В Московской области выбрали лучшую бригаду скорой помощи по итогам второго квартала 2024 года. Об этом сообщили в пресс-службе подмосковного Минздрава.
Обзвон пациентов для оценки работы скорой проводит голосовой помощник Светлана. Робот связывается с пациентами, к которым накануне приезжала бригада, и просит оценить их работу по пятибалльной шкале.

На этот раз лучшей стала бригада Купавинской подстанции Московской областной станции скорой помощи: врач Эдуард Чернышов, фельдшер Евгения Колкина, медбрат Михаил Маклецов и водитель Алексей Плещёв.
«На плечах скорой помощи лежит колоссальная нагрузка, и важно поддерживать наших медицинских работников. Для этого каждый квартал пациенты определяют лучшую бригаду региона. Все победившие в голосовании получают денежную премию», – пояснил министр здравоохранения Московской области Алексей Сапанюк.
Он добавил, что за второй квартал робот Светлана собрал более 230 тысяч оценок работе бригад скорой помощи, а с начала года – свыше 500 тысяч.

Читайте также:

Робот Светлана более 500 тысяч раз позвонил пациентам для оценки работы скорой

Долгопрудненские врачи спасли жизнь пациента со множественными аневризмами

Подмосковные врачи спасли девочку, неделю прожившую с проволокой в горле
#скорая помощь
#робот
#медики
#врачи
#пациенты
#подмосковье
#московская область
#минздрав мо
#здравоохранение
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Долгопрудненские врачи спасли жизнь пациента со множественными аневризмами
18 июля 2024, 16:25

Фото: пресс-служба Минздрава МО

Врачи Долгопрудненской больницы спасли жизнь пациента со множественными аневризмами. Об этом сообщили в пресс-службе подмосковного Минздрава.
В стационар поступил 62-летний мужчина с жалобами на сильную боль и покраснение ноги. Чувствительность была снижена, двигать ногой он не мог. КТ-исследование обнаружило опасное заболевание, которое и вызвало нарушения кровотока в левой ноге.

У пациента оказалась аневризма брюшной аорты, а также аневризмы подвздошных артерий, одна из которых была полностью тромбированной. Это состояние опасно не только нарушением кровотока и возможной потерей конечности, но и внезапной смертью из-за разрыва тонкой стенки аневризмы.
«Мы удалили аневризмы брюшной аорты и аневризм подвздошных артерий, выполнили аорто-бедренное протезирование. Операция длилась шесть часов. В итоге угроза жизни устранена, а кровоток в ноге полностью восстановлен», – рассказал хирург Алексей Варин.
Сейчас пациент уже выписан. Чувствительность и подвижность ноги врачам удалось восстановить.

Читайте также:

Подмосковные врачи спасли девочку, неделю прожившую с проволокой в горле

На профессиональную премию медработников Подмосковья поступило более 200 заявок

Робот Светлана более 500 тысяч раз позвонил пациентам для оценки работы скорой
#здоровье
#здравоохранение
#пациент
#врачи
#хирург
#операции
#минздрав мо
#подмосковье
#московская область
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Подмосковные врачи спасли девочку, неделю прожившую с проволокой в горле
18 июля 2024, 13:39

Фото: iStock/Leandro Santiago

Двухлетнюю девочку, в горле которой застряла проволока, спасли врачи МОНИКИ им. М.Ф. Владимирского, сообщает пресс-служба министерства здравоохранения Московской области.
Девочку привела на осмотр её мать, женщина рассказала, что малышка подавилась во время завтрака и уже около недели чувствует боль и дискомфорт в горле. Врачи провели исследование с помощью фиброскопа и увидели, что в горле у ребёнка застряла проволока длиной более двух сантиметров.

«Мы удалили проволоку при помощи микрохирургической и эндоскопической техники. Девочка была под седацией и, благодаря максимально нетравмативному способу хирургического вмешательства, у ребёнка не осталось никаких внешних разрезов на теле», — рассказал глава отделения оториноларингологии МОНИКИ Виктор Егоров.
Он добавил, что если бы проволока дольше оставалась в горле, это могло привести к гнойным осложнениям.

Сейчас девочка чувствует себя хорошо, её уже выписали.

Читайте также:

На профессиональную премию медработников Подмосковья поступило более 200 заявок

Названы пять предвестников проблем с сердцем и сосудами

Врач Козиев раскрыл судьбу укушенной гадюкой в Подмосковье женщины
#моники
#врачи
#девочка
#ребёнок
#медицина
#здравоохранение
#минздрав мо
#московская область
#подмосковье
Следите за нашими новостями
в удобном формате
На профессиональную премию медработников Подмосковья поступило более 200 заявок
18 июля 2024, 10:52

Фото: пресс-служба Минздрава МО

Свыше 200 заявок подали медики Московской области на участие в премии «Подмосковный врач», «Подмосковный фельдшер» и «Подмосковная медсестра/медбрат», экспертная оценка врачей-конкурсантов начнётся на следующей неделе, сообщает пресс-служба министерства здравоохранения региона.
«В настоящий момент поступило более 200 заявок на участие от наших медработников. Приём заявок на участие в премии для среднего медицинского персонала продолжается, а оценку врачей-конкурсантов экспертная комиссия начнёт проводить в симуляционном центре МОНИКИ уже с 22 июля», — отметил глава областного Минздрава Алексей Сапанюк.
В министерстве пояснили, что приём заявок на премию «Подмосковный врач» завершился, а также напомнили, что заявку на участие в премиях «Подмосковная медсестра/медбрат» и «Подмосковный фельдшер» можно подать до 15 августа включительно. Победителей ждут денежные выплаты.

Читайте также:

Названы пять предвестников проблем с сердцем и сосудами

Врач Козиев раскрыл судьбу укушенной гадюкой в Подмосковье женщины

Робот Светлана более 500 тысяч раз позвонил пациентам для оценки работы скорой
#минздрав мо
#премия
#врачи
#медсестра
#московская область
#подмосковье
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Названы пять предвестников проблем с сердцем и сосудами
Врач Деревянкина назвала пять самых опасных признаков проблем с сердцем
18 июля 2024, 03:14

Фото: istock / manassanant pamai

Кардиолог Диана Деревянкина пояснила, как определить ранние признаки проблем с сердцем. О важности своевременного обращения за медицинской помощью она рассказала изданию Life.ru.
Как утверждает врач, из-за снижения насосной функции сердца в организме может задерживаться жидкость. Особенно сильно её можно заметить на ногах. Отеки, спровоцированные проблемами с сердцем, рассасываются очень медленно, симметричны на обеих ногах и распространяются снизу вверх. Обычно отёки возникают из-за медикаментозной терапии.

Также о развивающейся болезни сердца может свидетельствовать одышка в спокойном состоянии, во сне или при небольшой физической нагрузке. В основном этот признак возникает раньше боли в груди. Боль появляется от малых нагрузок или стресса, изредка распространяется на левую руку, шею или спину.

Из-за атеросклероза или проблемами с сердечными клапанами, затрудняющими циркуляцию крови, может ощущаться головокружение.

Врач подчеркнула, что стоит обращать внимание на эти симптомы и вовремя обращаться к специалистам для обеспечения своевременного лечения и предотвращения серьезных осложнений.

Читайте также:

Диетолог Журавлева заявила об опасности майонезных салатов в жару

Тестирование на ВИЧ в Подмосковье с начала года прошли около 1,5 млн человек

Физиолог Созыкин раскрыл смертельную опасность часто употребляемого спиртного
#кардиолог
#врач
#обращения
#симптомы
#болезни
#сердце
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Достижения.рф