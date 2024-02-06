Врач Умнов назвал страшные заболевания, вызываемые водкой

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Врач преподаватель медфака Государственного университета просвещения хирург Александр Умнов заявил, что водка может спровоцировать такие заболевания, как рак, деменцию, слабоумие.
«Этанол провоцирует некроз тканей сердца и сердечную недостаточность. Размягчаются ткани головного мозга, ухудшается всасывание витаминов группы B, что вызывает энцефалопатию, а также ведет к слабоумию и деменции. Повышается риск онкологии желудка, поджелудочной железы, печени, пищевода. Также из-за изменения гормонального фона у алкоголиков чаще возникает рак половых органов», — пояснил в беседе с NEWS.ru Умнов.
Ранее главный нарколог Подмосковья Виталий Холдин рассказал, что систематический приём даже небольших доз алкоголя может привести к развитию онкологических заболеваний.
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