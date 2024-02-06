Подмосковный гематолог Марнов назвал самую востребованную группу крови

Фото: пресс-служба Минздрава МО
Наиболее востребованная группа крови в Москве и Московской области сейчас – первая отрицательная. Об этом сообщил в эфире «Радио 1» заместитель главного врача по медицинской части Московского областного Центра крови Глеб Марнов.
«Именно в этой группе крови сложилась потребность. Есть распространение в популяции той или иной группы. Если мы говорим про первую отрицательную, то в Московском регионе её порядка 7%. Дело в том, что от региона к региону и от страны к стране распространение той или иной группы меняется. Первая отрицательная группа – уникальная, потому что, как правило, её потребление выше, чем распространение в популяции. Часто бывают ситуации, когда у пациента вторая или третья группа крови, но мы ему переливаем первую отрицательную. Поэтому её расход всегда больше, чем распространение», – пояснил врач.Донором, по его словам, может стать практически любой здоровый человек с 18 лет. С собой он должен иметь паспорт и СНИЛС. Противопоказания для сдачи крови бывают постоянными и временными.
«Список противопоказаний достаточно большой, с ним можно ознакомиться на сайте нашего центра. Это системные заболевания крови, тяжёлые операции, связанные с удалением органов. Они не позволяют человеку выполнять донорскую функцию. Есть временные противопоказания – например, перенесённое ОРВИ. Тогда в течение месяца человеку желательно воздержаться от донорства. Сделал татуировку – подожди 120 дней. Но окончательное решение всегда принимает врач на приёме», – сказал Марнов.Он добавил, что к каждой сдаче крови нужно готовиться.
«Накануне следует исключить жирную и копчёную пищу. Питание должно быть диетическим. Утром обязателен лёгкий завтрак – чай, каша, желательно на воде, а не на молоке. И ещё обязательно надо выспаться. После суточного дежурства приходить не следует», – отметил врач.В среднем интервал между донациями должен составлять около 60 дней. Однако и здесь необходим индивидуальный подход, заключил Глеб Марнов.
Читайте также:
Около 6 тысяч детей прошли расширенный неонатальный скрининг в Подмосковье
В Долгопрудном прооперировали тазобедренный сустав 92-летней женщине после аварии
В Подмосковье стартовал приём заявок на участие в программе «Земский доктор»
Лора Луганская