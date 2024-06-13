Нарколог Холдин рассказал, как не спиться во время отпуска

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Во время отпуска люди нередко хотят отдохнуть «по полной программе», при этом часто имеется в виду и употребление алкоголя, особенно если отель предоставляет его по системе «всё включено». О том, чем опасен такой отдых и как не испортить отпуск запоем, рассказал главный внештатный специалист психиатр-нарколог Минздрава Московской области Виталий Холдин.
«Плохая идея начинать с алкоголя утро, даже когда велик соблазн выпить шампанское во время завтрака. Употребляя алкоголь в течение дня, к вечеру человек может уже еле стоять на ногах», — сказал Холдин.Он напомнил, что алкоголь является ядом для организма, а в сочетании с курортной жарой и купанием он ещё опаснее: человек начинает хуже контролировать ситуацию, что чревато несчастными случаями.
«Не стоит за отпуск пытаться изучить весь бар отеля, когда есть столько безвредных способов занять себя — это и прогулки, и экскурсии, йога, аквааэробика, водные виды спорта, спортзалы: всё это в распоряжении отдыхающих», — подчеркнул Холдин.Он отметил, что отпуск нужен для восстановления сил и здоровья, а алкоголь только навредит отдыху.
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