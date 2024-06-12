Россиян предупредили о передающимся через поцелуи венерическом заболевании

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Сифилис можно подхватить через поцелуи, предупредила дерматолог Наталия Жовтан в разговоре с NEWS.ru.
Врач пояснила, что сифилис проявляется язвами или шанкрами в месте проникновения инфекции. Помимо половых органов, сюда относится слизистая оболочка рта, которая участвует в поцелуе.
Как утверждает Жовтан, спустя 6-7 недель после заражения на ладонях, стопах и боковых частях тела проявляется сыпь, которая не сопровождается повышением температуры или зудом. Она никак не беспокоит человека. В то же время, отметила врач, могут увеличиваться лимфоузлы.
Жовтан подытожила, что без лечения в кожно-венерологическом диспансере такое заболевание не победить.
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«Образования начинают беспокоить через три-четыре недели после заражения», — отметила дерматолог.
Как утверждает Жовтан, спустя 6-7 недель после заражения на ладонях, стопах и боковых частях тела проявляется сыпь, которая не сопровождается повышением температуры или зудом. Она никак не беспокоит человека. В то же время, отметила врач, могут увеличиваться лимфоузлы.
Жовтан подытожила, что без лечения в кожно-венерологическом диспансере такое заболевание не победить.
Ранее россиянок предупредили о пагубных последствиях курортных романов. Подробнее об этом читайте в нашем материале.
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Алина Юрчак