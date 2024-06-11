Названо неожиданное вредное свойство кофе

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Преподаватель медфака Государственного университета просвещения гинеколог Елена Близнюк заявила, что регулярное употребление кофе может привести к неспособности забеременеть.
«При планировании беременности женщинам лучше не пить кофе. Кофеин влияет на активность маточных труб, меняет гормональный фон, препятствует нормальной овуляции и затрудняет процесс оплодотворения. При слабом сокращении мышц маточных труб яйцеклетка не может передвигаться», — объяснила в беседе с NEWS.ru Близнюк.
Она добавила, что употребление более четырёх чашек кофе может помешать зачатию.
Ранее гинеколог Ванесса МакКей заявляла, что скорая менструация или менопауза могут быть причиной сухости влагалища во время секса.
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