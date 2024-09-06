В выходные в парках Подмосковья можно будет проверить здоровье и привиться от гриппа

Консультацию у врачей-специалистов могут получить как жители Подмосковья, так и пациенты со всей территории России.

«С момента начала работы клинико-диагностического центра консультацию наших врачей получили уже более 1000 маленьких пациентов. Самое приятное, что на консультацию к нам приезжают не только жители Москвы и Подмосковья, но других регионов, например, Оренбурга, Курска, Чебоксар и Рязани», - сказала главный врач Детского клинического центра имени Л. М. Рошаля Татьяна Шаповаленко.