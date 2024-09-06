В выходные в парках Подмосковья можно будет проверить здоровье и привиться от гриппа

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Пройти профилактический медицинский осмотр и сделать прививку от гриппа смогут жители Московской области в ближайшие выходные в городских парках 21 округа, сообщает пресс-служба регионального министерства здравоохранения.
«Мы продолжаем акцию «Проверь своё здоровье в парке». В эти выходные жители смогут не только проверить свое здоровье, но и сделать прививку от гриппа», — сказал глава областного Минздрава Алексей Сапанюк.Он напомнил, что профилактические осмотры крайне важны, так как лечение более эффективно при выявлении болезни на ранней стадии.
Фото: пресс-служба Минздрава МО
Для того, чтобы пройти медицинскую проверку в парке, с собой нужно будет взять паспорт и полис обязательного медицинского страхования. Результаты обследования поступят в личный кабинет пациента на портале «Здоровье».
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