В Дубне 27 июля проведут День здоровья

Фото: пресс-служба администрации г.о. Дубна
Большой День здоровья проведут в Дубне в предстоящую субботу, 27 июля, врачи городской больницы, жители смогут пройти медицинское обследование в парке и сквере, сообщает пресс-служба администрации городского округа.
«В рамках Дня здоровья жители смогут пройти скрининг, инструментальные и лабораторные исследования. Консультации всем желающим дадут врачи Дубненской больницы — терапевты и педиатры, стоматологи, онкологи, офтальмологи, гинекологи, гепатологи, специалисты функциональной и ультразвуковой диагностики и прочие», — говорится в сообщении.Вместе с врачами можно будет сделать зарядку здоровья и пройти «Десять тысяч шагов к жизни». Кроме того, всем, кто примет участие в оздоровительной программе, выдадут билеты «Лотереи здоровья». Розыгрыш призов по этим билетам состоится в два часа дня.
«Городки здоровья» будут развёрнуты в Парке семейного отдыха и в сквере Ветеранов в левобережной части города.
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Лев Каштанов