Подмосковные врачи спасли девочку, сломавшую позвоночник в батутном центре

Фото: телеграм-канал ДКЦ
Хирурги подмосковного Детского клинического центра им. Л. М. Рошаля спасли девочку с переломом позвоночника. Об этом сообщается в телеграм-канале ДКЦ. 17-летнюю Вику доставила в клинику бригада скорой помощи. Как выяснилось, девушка решила развлечься в батутном центре и во время попытки выполнить двойное сальто неудачно приземлилась на шею.
«В центре юной пациентке сделали КТ, результаты которого показали перелом-вывих позвоночника в шейном отделе, травматическую грыжу межпозвоночного диска, повреждения связок и мышц, удерживающих позвоночник. Подобные травмы грозят потерей движения конечностей и даже летальным исходом», – говорится в сообщении.Вике выполнили операцию по открытому вправлению вывиха и фиксации позвоночника. Нейрохирурги разрезали мягкие ткани, отделили мышцы от позвоночника, а затем с помощью вытягивания вернули позвоночник в правильное положение, зафиксировав титановыми балками и крючками. Фото: телеграм-канал ДКЦ
Операция длилась два часа и прошла успешно. Контрольная КТ показала положительную динамику. Боль прошла, и на 10-е сутки подростка выписали домой. Теперь девочка будет жить прежней жизнью, без ограничений.
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Лора Луганская