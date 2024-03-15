Нарколог Исаев предупредил об опасности совмещения антибиотиков с алкоголем

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Антибиотики нельзя совмещать с алкоголем, рассказал в беседе с «Аргументы и Факты» врач-нарколог, руководитель наркологической и психиатрической клиники Руслан Исаев.
Алкогольные напитки являются мощными диуретиками, которые усиливают выведение полезных веществ. Если совместить напиток с антибиотиками, то эффективность препарата будет снижена. Также спиртосодержащие напитки препятствуют соединению полезных веществ антибиотика с нужными белками и органическими веществами, а также замедляют выведение продуктов распада препарата. Это может приводить к аллергической реакции.
Кроме того, применение антибиотиков вместе с алкоголем наносить сильный удар по печени. Часть антибиотиков блокирует выработку алкогольдегидрогеназы, которая окисляет спирт. В результате, этиловый спирт расщепляется не до конца, а оставшиеся метаболиты накапливаются в организме. Помимо проблем с печенью, это приведёт к сильному похмелью.
Третьим моментом, который привёл Исаев, стали изначальные болезненные процессы, из-за которых человек начал принимать антибиотики. Организм ослаблен, а алкоголь ещё больше усугубит ситуацию, поскольку снижает иммунитет.
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Кроме того, применение антибиотиков вместе с алкоголем наносить сильный удар по печени. Часть антибиотиков блокирует выработку алкогольдегидрогеназы, которая окисляет спирт. В результате, этиловый спирт расщепляется не до конца, а оставшиеся метаболиты накапливаются в организме. Помимо проблем с печенью, это приведёт к сильному похмелью.
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Анастасия Чинкова