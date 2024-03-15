Попрошайничество и неопрятность: названы яркие признаки алкоголизма у мужчин

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Алкогольная зависимость – одна из самых распространённых проблем среди россиян. Может показаться, что определить алкоголика крайне просто, однако выяснилось, что это порой с трудом даётся и профессионалам.
«Мы все наблюдаем за людьми вокруг и даже иногда предполагаем, что человек, скорее всего, пьющий, но точно подтвердить это не можем. Особенно по мужчинам это бывает не видно. Если у женщин это все ярко, утрированно проявляется, то мужчина может иметь вторую стадию алкоголизма и сохранять социальный статус», – рассказал в беседе с «Радио 1» врач-нарколог Александр Ковтун.Он подчеркнул, что даже обладая профессиональными познаниями в психиатрии и наркологии, видя много людей, страдающих алкоголизмом, определить пьющего человека лишь при взгляде на него практически невозможно. К тому же, стоит человеку некоторое время не пить, начать следить за собой, и уже не заподозрить, что он страдает какими-то проблемами.
При этом Ковтун подчеркнул, что точно определить пьющего мужчину можно только тогда, когда он находится уже на третьей стадии алкоголизма. В такой степени уже заметны внешние проявления в виде опустившегося телосложения, неопрятного внешнего вида. Дополнительно к этому могут идти попрошайничество и состояние опьянения с утра.
В остальных случаях определить по внешности пьющего мужчину крайне сложно. Нарколог рассказал, что блеск в глазах, тремор рук, сухость во рту действительно являются яркими симптомами, но они могут указывать как на алкоголизм, так и на то, что человек накануне мог просто однократно перебрать с выпивкой.
Алкоголизм диагностируется только по результатам длительной беседы или экспертизы, подчеркнул Ковтун. Если человек в ходе допроса начинает охотно говорить про алкоголь, показывает свою компетентность в его выборе, умеет оценивать производителей, у него поднимается настроение и появляется желание выпить – это открыто говорит о патологическом влечении к алкоголю. Но выявить его может только специалист, который знает, какие вопросы следует задавать и как располагать пациента к откровенной беседе.
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