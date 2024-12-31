Нарколог Калюжная назвала смертельную для человека дозу алкоголя

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Новогоднее застолье зачастую связано с употреблением различных алкогольных напитков. Важно помнить, что даже сравнительно небольшая доза спиртного несёт в себе определённые риски для здоровья.
Об этом в беседе с изданием «Лента.ру» заявила врач, психиатр-нарколог Марина Калюжная. Она посоветовала россиянам «с умом» выбирать новогодние напитки. По словам эксперта, с медицинской точки зрения наиболее безопасными являются напитки с низким уровнем содержания сахара, а также умеренной крепости.
Среди вин нарколог рекомендовала обращать внимание на красные или белые сухие вина, так как в них содержится меньше сахара по сравнению со сладкими и креплёными сортами. Если предпочтение отдаётся крепким напиткам, то лучше, чтобы они были прозрачными. Например, водка, белый ром или джин. Дело в том, что они содержат меньше сивушных масел, чем тёмные напитки, такие, как коньяк, бренди или виски, объяснила врач. Такие примеси увеличивают нагрузку на печень и приводят к похмелью.
Опасность алкоголя оценивается по уровню содержания этанола, сообщила Калюжная. Для взрослого человека усреднённой смертельной дозой считается 300-400 миллилитров чистого этанола. Это эквивалентно 700-1000 миллилитрам водки либо 5-6 литрам пива, пояснила врач.
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Среди вин нарколог рекомендовала обращать внимание на красные или белые сухие вина, так как в них содержится меньше сахара по сравнению со сладкими и креплёными сортами. Если предпочтение отдаётся крепким напиткам, то лучше, чтобы они были прозрачными. Например, водка, белый ром или джин. Дело в том, что они содержат меньше сивушных масел, чем тёмные напитки, такие, как коньяк, бренди или виски, объяснила врач. Такие примеси увеличивают нагрузку на печень и приводят к похмелью.
Опасность алкоголя оценивается по уровню содержания этанола, сообщила Калюжная. Для взрослого человека усреднённой смертельной дозой считается 300-400 миллилитров чистого этанола. Это эквивалентно 700-1000 миллилитрам водки либо 5-6 литрам пива, пояснила врач.
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Александр Бойцов