Top.Mail.Ru
Радио1
Главная / Новости / Здоровье/ Нарколог Калюжная назвала смертельную для человека дозу алкоголя

Нарколог Калюжная назвала смертельную для человека дозу алкоголя

Нарколог Калюжная: Смертельно опасными могут быть пять литров пива
Фото: istockphoto/Bogdan Kurylo

Фото: istockphoto/Bogdan Kurylo

Новогоднее застолье зачастую связано с употреблением различных алкогольных напитков. Важно помнить, что даже сравнительно небольшая доза спиртного несёт в себе определённые риски для здоровья.
Об этом в беседе с изданием «Лента.ру» заявила врач, психиатр-нарколог Марина Калюжная. Она посоветовала россиянам «с умом» выбирать новогодние напитки. По словам эксперта, с медицинской точки зрения наиболее безопасными являются напитки с низким уровнем содержания сахара, а также умеренной крепости.

Среди вин нарколог рекомендовала обращать внимание на красные или белые сухие вина, так как в них содержится меньше сахара по сравнению со сладкими и креплёными сортами. Если предпочтение отдаётся крепким напиткам, то лучше, чтобы они были прозрачными. Например, водка, белый ром или джин. Дело в том, что они содержат меньше сивушных масел, чем тёмные напитки, такие, как коньяк, бренди или виски, объяснила врач. Такие примеси увеличивают нагрузку на печень и приводят к похмелью.



Опасность алкоголя оценивается по уровню содержания этанола, сообщила Калюжная. Для взрослого человека усреднённой смертельной дозой считается 300-400 миллилитров чистого этанола. Это эквивалентно 700-1000 миллилитрам водки либо 5-6 литрам пива, пояснила врач.

Читайте также:

Нарколог раскрыл формулу снижения рисков алкогольного отравления в Новый год

Нарколог назвал самый опасный алкоголь в Новый год

Врач назвала эффективные способы в борьбе с похмельем
#дело
#водка
#врач
#нарколог
#напитки
#опасность
#психиатр
#алкоголь
Нарколог раскрыл формулу снижения рисков алкогольного отравления в Новый год
Нарколог Холдин: чтобы не отравиться алкоголем, нужно сделать акцент на еду
30 декабря 2024, 12:15

Фото: istockphoto/Vicky Gosselin

Чтобы не отравиться алкоголем в новогодние праздники, не стоит налегать на него, лучше сделать акцент на еде, а идеальным вариантом будет — не пить совсем. Об этом рассказал главный внештатный психиатр-нарколог подмосковного региона Виталий Холдин.
«…Пусть на вашем столе будет больше овощей, фруктов, легких закусок, поменьше жареного и соленого. Дело в том, что алкоголь нагружает печень, поджелудочную железу, а вкупе с жирной, жареной пищей это будет двойная нагрузка. И еще один секрет — обязательно пить чистую воду в процессе застолья», — пояснил доктор.
Холдин резюмировал, что лучше распланировать новогодний сценарий заранее, чтобы не превратить его в сплошное застолье. Предстоящие планы помогут держать себя в руках.

Читайте также:

Невролог МОНИКИ рассказал об опасности переедания в Новый год и как его избежать

Врач раскрыла, сколько можно хранить блюда с новогоднего стола

Россияне назвали самые любимые салаты на Новый год
#мир
#россия
#праздники
#новый год
#отравление
#алкоголь
#нарколог
#здоровье
#новости
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Невролог МОНИКИ рассказал об опасности переедания в Новый год и как его избежать
Невролог МОНИКИ Сутормин: чтобы не переедать — прислушивайтесь к организму
29 декабря 2024, 19:36

Фото: Министерство здравоохранения Московской области

Чтобы не переедать в Новый год, необходимо прислушиваться к собственному организму, потребляя пищу только в случае реального голода, рассказал главный внештатный невролог Подмосковья Максим Сутормин.
«Чтобы избежать проблем от переедания, стоит прислушиваться к организму и обращать внимание на сигналы голода и насыщения. Учитесь распознавать, когда вы действительно голодны, и не ешьте автоматически, просто потому что еда на столе…» — сказал специалист.

Сутормин добавил, что переедание повышает риск инсульта и развивает атеросклероз. Особенно в группе риска находятся те, кто имеет неврологические заболевания или предрасположенности к сосудистым заболеваниям головного мозга.

Невролог рекомендует различные салаты, нежирное мясо, овощи, причем есть их сначала небольшими порциями. Кроме того, рекомендовано пить воду между алкогольными напитками и следить за количеством съеденного и выпитого.

Читайте также:

Эксперт рассказала, как засолить рыбу к Новому году за полдня

Врач раскрыла, сколько можно хранить блюда с новогоднего стола

Терапевт назвала новогодние продукты, которые запрещены беременным
#мир
#россия
#москва
#новый год
#еда
#праздники
#здоровье
#врачи
#новости
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Врач раскрыла, сколько можно хранить блюда с новогоднего стола
Врач Михалева: салаты с новогоднего стола можно хранить не дольше 12 часов
28 декабря 2024, 22:33

Фото: iStock/DronG

Заправленные салаты с новогоднего стола можно хранить не дольше 12 часов, готовые блюда из птицы — не более 48 часов, гарниры — не больше 18 часов. Об этом сообщила врач-эндокринолог, врач-диетолог Оксана Михалева. По ее словам, после истечения этого времени еда станет непригодной к употреблению и может спровоцировать отравление.
«Последствия могут быть достаточно серьезными. Поэтому при появлении любых неприятных симптомов следует обратиться за медицинской помощью», — рассказала она для «Газеты.Ru».
В то же время отравлением может грозить и, казалось бы, наиболее долго хранимый продукт — домашние консервы. Как пояснил инфекционист, главврач клинико-диагностической лаборатории Андрей Поздняков в беседе с «Известиями», наиболее безопасными будут именно промышленные, покупные консервы, так как при их приготовлении точно соблюдались все правила.
«Самый частый и опасный микроорганизм, который может привести к летальному исходу и содержаться в консервах, — это Clostridium botulinum, очень устойчивый во внешней среде микроорганизм, который вырабатывает токсин, действующий даже в минимальных концентрациях на организм очень пагубно», — обратил внимание специалист.
Читайте также:

Россияне назвали самые любимые салаты на Новый год

Гастроэнтеролог сделала неожиданное заявление об оливье

Гастроэнтеролог ответила, как сгладить прием вредной пищи в Новый год
#консервы
#новый год
#правила
#приём
#лаборатории
#россияне
#заявление
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Россияне назвали самые любимые салаты на Новый год
Салат оливье, селедка под шубой и крабовый стали самыми популярными в России
28 декабря 2024, 22:28

Фото: iStock/Yuliya

Россияне определили лидеров среди новогодних салатов: первое место занял оливье, который будут готовить 83% опрошенных, селедка под шубой — 74% и крабовый салат — его выбрали больше половины респондентов. К соответствующим выводам пришло исследование сервиса «Апельсин». При этом, как отмечается, почти половина опрошенных не хочет хлопотать на кухне и просто закажет салаты на дом.
«На Новый год хозяйки готовы к кулинарным экспериментам — новым салатам или изменениям в существующих. Так, опрошенные высказались, что ради разнообразия хотят приготовить салаты «Императорский», «Гранатовый браслет», «Семгу под шубой», «Мимозу», а также салаты с ананасами и морепродуктами. Мужчины же, напротив, делают ставку на проверенные варианты», — пишет «Газета.Ru», ознакомившаяся с исследованием.
В то же время врач-гастроэнтеролог Ирина Тишаева призвала помнить о принципах здорового питания в новогоднюю ночь. В беседе с «Известиями» эксперт пояснила, что следует отдавать предпочтение более легким блюдам и фруктовым нарезкам, знать меру в алкоголе, накануне проверить домашнюю аптечку и обязательно изучать срок годности купленных готовых блюд.
«Помните о сроках годности готовых блюд. Не следует, чтобы они долго хранились в холодильнике как до, так и после праздника. На новогодний стол блюда подавайте постепенно. Недопустимо, чтобы при комнатной температуре салаты и некоторые закуски стояли по несколько часов», — рассказала врач.
Читайте также:

Нарколог Холдин рассказал, чем заменить алкоголь на новогоднем столе

Гастроэнтеролог сделала неожиданное заявление об оливье

Гастроэнтеролог ответила, как сгладить прием вредной пищи в Новый год
#эксперт
#алкоголь
#ночь
#новый год
#врач
#приём
#мужчины
#блюда
#заявление
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Психолог Хорс: нет ничего плохого в отсутствии новогоднего настроения
28 декабря 2024, 22:19

Фото: iStock/fizkes

Нет ничего плохого в отсутствии новогоднего настроения, так как завышенные требования к себе отрицают человечность и биохимию. Об этом заявил психолог Михаил Хорс. По его словам, лучше оставаться собой, чем тратить силы на то, чтобы пытаться изменить себя.
«Когда у нас есть требования о том, каким нужно или я хочу быть, мы отрицаем человечность и биохимию. Недовольство собой и недовольство жизнью ни к чему хорошему не приводит. Возникают пирамидальные психические состояния. Если я могу быть унылым, лучше я буду таким, чем тратить силы на то, чтобы стать кем-то другим — и в этом случае мы эти силы расходуем», — пояснил он в беседе с Общественной Службой Новостей.
В то же время психолог Екатерина Еременко рассказала, как избавиться от повышенной тревожности при подготовке к Новому году. В разговоре с RT она отметила, что в такие моменты важно отыскивать причину тревоги, а также распределять задачи по уровню срочности, не боясь откладывать.
«Создайте рутинные привычки, которые помогут вам каждый день освобождать мысли от накопившейся тревоги и внутреннего напряжения. Например, это могут быть утренние ритуалы спокойствия, когда вы будете уделять время только себе — спорт, сытный завтрак, медитации. Также вы можете установить вечернее время без гаджетов, особенно перед сном», — посоветовала специалист.
Читайте также:

Психолог раскрыла, от чего зависит ментальное здоровье

Психиатр объяснил, как справиться с ПТСР

Психолог рассказала, как качественно отдохнуть на новогодних каникулах
#спорт
#психолог
#новогодние каникулы
#здоровье
#психологическая помощь
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Психолог раскрыла, от чего зависит ментальное здоровье
Психолог Абравитова: психологическое здоровье зависит от осознания себя
28 декабря 2024, 22:00

Фото: iStock/g-stockstudio

Психологическое здоровье человека зависит от адекватного понимания себя, осознания своих сильных и слабых сторон. Об этом рассказала психолог Марианна Абравитова в беседе с «Вечерней Москвой», подчеркнув, что при этом важно сохранять уверенность в себе.
«Понимание своих достоинств помогает нам грамотно применять свои навыки и ресурсы, ставить достижимые цели и уверенно к ним идти. <…> Уверенность в своих возможностях поддерживает нас в сложные моменты, позволяя двигаться вперед даже тогда, когда путь становится трудным. В то же время признание своих слабостей не является признаком неуверенности», — отмечает издание.
В то же время клинический психолог, сексолог клиники «Будь Здоров» на Сущевском Валу Илья Суслов поделился, как бороться с предновогодним унынием. В разговоре с «Газетой.Ru» он пояснил, что чаще всего это состояние связано с четырьмя факторами: попыткой разобраться со всеми делами до конца года, планированием дел на каникулы, заботами из-за подготовки к Новому году и нехваткой денег.
«Борьба с предпраздничным выгоранием – это прежде всего борьба со стереотипами, которые сидят во многих из нас все еще очень глубоко. Не нужно бояться поступать так, как хочется именно вам, а не так, как вы считаете, от вас ждут», — рассказал специалист.
Читайте также:

Психиатр рассказал, как справляться с ПТСР

Психолог рассказала, как качественно отдохнуть на новогодних каникулах

Детский психолог рассказала, как не расстроить ребенка недорогим подарком на Новый год
#психолог
#новый год
#каникулы
#борьба
#психиатр
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Новая поликлиника будет обслуживать более 80 тыс. жителей Лобни
28 декабря 2024, 17:22

Фото: пресс-служба Минздрава МО

Новая взрослая поликлиника на 600 посещений в смену начала приём пациентов в Лобне. Помощь там будут получать более 80 тыс. человек, сообщили в пресс-службе Минздрава Московской области.
Фото: пресс-служба Минздрава МО

Поликлиника построена по программе модернизации первичного звена. Это позволило сделать медицинскую помощь ещё доступнее для жителей городского округа.
«В здании оборудованы комфортные зоны ожидания приёма, установлена современная навигация. В поликлинике будут работать отделение реабилитации для пациентов с заболеваниями опорно-двигательного аппарата и неврологической патологией, дневной стационар на 59 коек с блоком для проведения малых хирургических вмешательств, женская консультация и другие», – рассказал министр здравоохранения Московской области Максим Забелин.
Фото: пресс-служба Минздрава МО

Сейчас приём пациентов в новой поликлинике ведут терапевты, а с 9 января начнут принимать узкопрофильные специалисты - офтальмолог, кардиолог, эндокринолог, ревматолог и другие. Пациентам будут доступны и телемедицинские консультации.

Поликлиника расположена по адресу: Лобня, улица Заречная, дом 15Е. Записаться на приём можно через региональный портал госуслуг «Здоровье» или по телефону 122.

Читайте также:

Горячая линия по паллиативной помощи с начала года приняла более 12 тыс. звонков

Телемедицинская консультация спасла жизнь молодой жительницы Подмосковья

Нарколог Холдин рассказал, чем заменить алкоголь на новогоднем столе
#подмосковье
#московская область
#минздрав мо
#здравоохранение
#здоровье
#максим забелин
#поликлиника
#лобня
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Нарколог назвал самый опасный алкоголь в Новый год
Нарколог Филатов: самым опасным алкоголем для организма являются крепкие напитки
28 декабря 2024, 17:08

Фото: iStock/VadimZakirov

Самым опасным алкоголем для организма являются крепкие напитки, а самым безопасным — белое сухое вино. Об этом рассказал врач-нарколог Константин Филатов. По его словам, также не стоит смешивать спиртное и сладости.
«Не стоит смешивать алкоголь со сладкими напитками и десертами, так как это замедляет усвоение спирта. Что касается газированных напитков, то из-за пузырьков газа алкоголь быстрее попадает в кровь», — поделился специалист в беседе с RuNews24.ru.
Врач также посоветовал не пить алкогольных напитков на пустой желудок, поскольку так усиливается его токсическое воздействие. Не рекомендуется употреблять спиртного в течение всего дня, так как наименее опасным последствием этого будет крепкий сон в момент новогодних курантов, а наиболее опасным — острое отравление и госпитализация в наркологию.

Читайте также:

Нарколог Холдин рассказал, чем заменить алкоголь на новогоднем столе

Токсиколог объяснила, чем может обернуться покупка суррогатного алкоголя

Нарколог Хаева раскрыла, есть ли безопасная доза алкоголя
#отравление
#алкоголь
#кровь
#сон
#врач
#госпитализация
#нарколог
#покупка
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Врач назвала эффективные способы в борьбе с похмельем
Врач Казачкова: вода, адсорбенты и янтарная кислота помогут в борьбе с похмельем
28 декабря 2024, 14:56

Фото: iStock/fizkes

Обильное питье, легкий завтрак, прием адсорбентов и янтарной кислоты, а также препараты ферментов поджелудочной железы помогут эффективно справиться с тяжелым похмельем. Об этом рассказала врач-эндокринолог «СМ-Клиника» Екатерина Казачкова. По ее словам, это научно обоснованные способы борьбы с похмельным синдромом, эффективность которых заключается в комплексном подходе.
«Алкоголь — это токсин, который нарушает работу многих систем организма. Он вызывает обезвоживание, нарушает электролитный баланс, провоцирует воспаление в желудочно-кишечном тракте и негативно влияет на печень. Именно поэтому универсального средства от похмелья не существует. Нужен комплексный подход, который поможет организму быстрее восстановиться», — отметила специалист в беседе с «Газетой.Ru».
В то же время юрист Дмитрий Кваша рассказал, как быть, если заметили пьяного водителя на дороге. В разговоре с Общественной Службой Новостей он подчеркнул, что нужно непременно сообщать о нарушителе по номеру 02 или 102, а при опасении дальнейшего преследования жалобу можно оставить анонимно.
«Необходимо сказать, какие критерии позволяют определить, что человек находится в нетрезвом состоянии, указать водителя, на какой машине, какой марки, с каким номером он передвигается и в каком направлении», — пояснил Кваша, добавив, что дальнейшие шаги должна делать уже полиция.
Читайте также:

Нарколог Холдин рассказал, чем заменить алкоголь на новогоднем столе

Нарколог раскрыл, как избежать похмелья после Нового года

Врач объяснила, как выбрать безопасный алкоголь
#полиция
#алкоголь
#марки
#юрист
#нарколог
#человек
Следите за нашими новостями
в удобном формате