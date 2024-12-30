Нарколог раскрыл формулу снижения рисков алкогольного отравления в Новый год

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Чтобы не отравиться алкоголем в новогодние праздники, не стоит налегать на него, лучше сделать акцент на еде, а идеальным вариантом будет — не пить совсем. Об этом рассказал главный внештатный психиатр-нарколог подмосковного региона Виталий Холдин.
«…Пусть на вашем столе будет больше овощей, фруктов, легких закусок, поменьше жареного и соленого. Дело в том, что алкоголь нагружает печень, поджелудочную железу, а вкупе с жирной, жареной пищей это будет двойная нагрузка. И еще один секрет — обязательно пить чистую воду в процессе застолья», — пояснил доктор.Холдин резюмировал, что лучше распланировать новогодний сценарий заранее, чтобы не превратить его в сплошное застолье. Предстоящие планы помогут держать себя в руках.
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