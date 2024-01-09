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Врач Благов: Резкая отмена спиртного может вызвать белую горячку у алкоголика

09 января 2024, 18:58
Фото: istockphoto.com/KatarzynaBialasiewicz

Фото: istockphoto.com/KatarzynaBialasiewicz

Завкафедрой наркомании и токсикомании ИНОПР Российского национального исследовательского медицинского университета им. Н.И. Пирогова Минздрава России, психиатр-нарколог Лев Благов заявил, что у алкоголиков резкая отмена употребления спиртного может спровоцировать белую горячку.

«Белая горячка возникает после резкой отмены спиртного у алкоголика с большим алкогольным стажем. Этот процесс развивается постепенно, в вечернее и ночное время. У больного нарастает беспокойство, тревога, страх, бессонница, кошмарные сновидения, переходящие в «психотическую явь», – пояснил в беседе с Газета.ру Благов.

Он добавил, что делирий — психическое расстройство, характеризующееся помрачнением сознания — формируется из-за хронической интоксикации спиртными напитками, приобретённой неполноценности головного мозга, патологии внутренних органов и т.д.

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#нарколог
#тревога
#здоровье
#алкоголь
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Россиянам раскрыли, от чего отказаться во время изменений атмосферного давления
Врач Серебрянский рекомендовал не злоупотреблять кофе и солью
09 января 2024, 15:45

Фото: istockphoto.com/kynny

Кардиолог, заслуженный врач России Юрий Серебрянский заявил, что, поскольку резкое изменение атмосферного давления может отразиться на самочувствии, то в этот период следует снизить режим нагрузок, наладить питание и более внимательно относится к своему здоровью.
В частности, он посоветовал значительно сократить потребление соли, кофе, чая, отказаться от алкоголя, а также снизить физическую активность.

«Не надо злоупотреблять солью, исключить кофе и крепкий чай, алкоголь. Лучше употреблять чай с мелиссой, с ромашкой, с бергамотом. Можно пить зелёные чаи. Хотя некоторые зелёные чаи повышают артериальное давление, поэтому здесь надо быть аккуратнее», — прокомментировал в беседе с RT Серебрянский.

Ранее главный специалист информационного агентства «Метеоновости» Татьяна Позднякова заявила, что в Москве на этой неделе можно будет ожидать некоторое потепление.

«В ночь на четверг вновь подморозит до -10…-15°C. Днём по нынешним меркам довольно тепло, ожидается -2…-4°C. Мы на какое-то время попадем в теплый сектор ныряющего циклона. Его прохождение будет сопровождаться довольно плотным ветром с порывами 12...17 м в секунду. В течение практически всего дня четверга прогнозируется метель», — отметила в беседе с «Москвой 24» Позднякова.

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#алкоголь
#кофе
#чай
#здоровье
#погода
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В Подмосковье хирурги вылечили острый деструктивный холецистит у 89-летней женщины
09 января 2024, 14:25

Фото: пресс-служба министерства здравоохранения Московской области

Балашихинские хирурги вылечили запущенную форму желчекаменной болезни у 89-летней женщины. Об этом сообщила пресс-служба министерства здравоохранения Московской области.
Женщина поступила в больницу с жалобами на на тошноту и острую боль в правом боку. В ходе дианостики у пациентки выявили разрушение стенок желчного пузыря и наличие множества крупных камней в самом пузыре и в общем желчном протоке.

«Желчный пузырь вместе с камнями мы удалили, также были удалены камни из общего желчного протока и выполнено его дренирование. К сожалению, такие запущенные случаи нельзя прооперировать лапароскопически, поэтому уже вторым этапом операции — малоинвазивно — ей выполнили эндоскопическую папиллосфинктеротомию: рассекли вход в проток через просвет 12-перстной кишки и восстановили ход желчи», — поделился заведующий хирургическим отделением Денис Гулькин.

Стоит отметить, что в настоящий момент уже выписана домой.

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Диетолог назвала защищающий от цирроза печени и диабета напиток
Диетолог Залетова: какао помогает в профилактике цирроза и диабета
09 января 2024, 14:05

Фото: istock / JulijaDmitrijeva

Какао может быть полезно людям с сердечно-сосудистыми заболеваниями и другими проблемы со здоровьем. О пользе ароматного напитка рассказала врач-диетолог Татьяна Залетова в беседе с радио Sputnik.

Эксперт отметила, что вещества, которые содержаться в какао, положительно влияют на пациентов с циррозом печени.

«Несомненно, напиток не будет лекарством, но он может замедлить прогрессирование этого заболевания. Какао может быть вспомогательной частью комплексной терапии различных патологий, которые приводят к циррозу, например вирусных гепатитов или неалкогольной жировой болезни печени», — пояснила диетолог.
Она также добавила, что какао способствует профилактике сахарного диабета и некоторых видов онологии.

Помимо этого, какао содержит множество антиоксидантов, которые борются с атеросклерозом и связанными с ним заболеваниями сердца и сосудов.

«Биоактивные соединения, которые есть в какао, уменьшают склеивание тромбоцитов, это тоже помогает в профилактике инфарктов и инсультов. Поэтому можно сказать, что напиток продлевает жизнь», — рассказала специалист.
Залетова советует употреблять какао без сахара и молока 2-3 раза в неделю.

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#здоровье
#сахарный диабет
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В РФ началась тройная вирусная эпидемия
«Известия»: растёт заболеваемость ОРВИ, гриппом и COVID-19
09 января 2024, 13:37

Фото: istockphoto/JackF

В РФ наметился рост заболеваемости гриппом, COVID-19 и острыми респираторными вирусными инфекциями.
Об этом пишут «Известия», ссылаясь на данные Роспотребнадзора и НИИ гриппа имени Смородинцева.

Уровень заболеваемости на данный момент составляет 128,1 случая на 10 тысяч населения. Это превышает базовую норму на 83%. Опрошенные эксперты сходятся во мнении, что в стране началась тройная вирусная эпидемия.

Распространяется особенно стремительно грипп А (H3N2). Специалисты прогнозируют возможный спад заболеваемости в феврале-марте.

Ранее профессор, доктор медицинских наук Денис Иванов заявил, что для прерывания распространения сезонных вирусов – гриппа, ОРВИ – необходимы ограничительные меры. Отмечается, что сейчас наблюдается некоторый подъём заболеваемости.

«Если у нас эпидемия, вспышка, то какие могут быть массовые мероприятия, какие сборы? Тогда, действительно, идём на прерывание цепочки. На две недели всё прекратили, разошлись. Разорвали цикл инкубационный, передачу патогена – и все спокойно опять вышли», – прокомментировал ситуацию в беседе с «Царьградом» Иванов.
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#грипп
#здоровье
#новости
#общество
#коронавирус
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Диетолог Фаерман назвала самый полезный способ приготовления яиц
Диетолог Фаерман: Омлет на пару – самый полезный способ приготовления яиц
09 января 2024, 11:25

Фото: istockphoto/Михаил Руденко

Диетолог сервиса «Доктис» Лариса Фаерман рассказала, что омлет на пару и варка всмятку считаются одними из самых полезных способов приготовления яиц.
«Лента.ру» сообщает, что яйца —это источник высококачественного белка, содержащего все необходимые аминокислоты в оптимальных пропорциях. Поэтому считается идеальным продуктом для восстановления мышц, роста и развития тела. В яйцах содержатся витамины A, D, E, и B12, железо, цинк, селен. При этом аллергикам нужно полностью исключить этот продукт из рациона.
Людям с повышенным уровнем холестерина в крови лучше ограничить количество желтков в рационе.

Питательная ценность яиц зависит от способа приготовления.

«Варка яиц всмятку или приготовление яиц пашот считается одним из лучших методов, так как при этом сохраняются все важные питательные вещества, в том числе чувствительные к температуре витамины и антиоксиданты», — говорит Лариса Фаерман.
Омлет на пару также полезен. Данный метод приготовления позволяет сохранить максимальное количество питательных веществ. В омлете сочетается молочный и яичный белки, получается насыщенный белком продукт, который достаточно легко усваивается.
А вот с глазуньей нужно соблюдать осторожность и знать меру. Блюдо является достаточно калорийным.

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#яйца
#продукты
#еда
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В Московской области были модернизированы 35 женских консультаций
09 января 2024, 10:55

Фото: пресс-служба министерства здравоохранения Московской области

В Подмосковье обновили 35 женских консультаций. Об этом сообщила пресс-служба министерства здравоохранения Московской области.
Женские консультации были обновлены в рамках проекта «Наша женская консультация».

«В рамках проекта мы обновили 35 женских консультаций. Теперь там установлена единая навигация, открыты кабинеты постановки на учет по беременности в день обращения, установлены электронные табло с расписанием врачей. Также созданы зоны комфортного ожидания для пациенток с удобной мебелью, кулерами, вендинговыми автоматами и телевизорами», - поделилась первый заместитель председателя правительства Московской области Светлана Стригункова.

Стоит отметить, что в рамках проекта также были введены новые услуги для беременных женщин, например, индивидуальное сопровождение беременности личным помощником.

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#подмосковье
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Врач Новикова рассказала, что чрезмерное употребление соли может привести к инфаркту
09 января 2024, 10:36

Фото: istockphoto / dusanpetkovic

Эндокринолог Люберецкой больницы Наталья Новикова рассказала о риске заболеваний, связанных с привычкой употребления большого количества пищевой соли. Об этом сообщила пресс-служба министерства здравоохранения Московской области.
«Поскольку пищевая соль — это основной источник натрия, то избыток ее употребления приводит к повышению артериального давления, увеличению риска развития инфаркта и инсульта, не говоря уже о банальных отеках, потому что происходит задержка жидкости в организме. Привычка досаливать пищу может обернуться риском возникновения язвы желудка и даже онкологическими заболеваниями желудочно-кишечного тракта», — отметила Наталья Новикова.

Также врач добавила, что норма потребления соли для взрослого человека - 5 грамм в день (примерно одна чайная ложка). Помимо этого, 80% соли, которую человек потребляет ежедневно, приходится на «скрытую» ее часть.

Кроме этого, специалист рекомендует не есть в больших количествах соленья и внимательнее относиться к приправам, потому что некоторые из них уже содержат соль.

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#норма
#врач
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#подмосковье
#здоровье
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Эндокринолог Павлова рассказала, какой продукт снижает риск смерти на треть
Эндокринолог Павлова: клюква может снизить риск смерти на 31%
09 января 2024, 08:27

Фото: istockphoto/gitusik

Эндокринолог Зухра Павлова в личном Telegram-канале рассказала, что клюква может снизить риск смерти на 31%.
«Ягоды серьезно снижают риск смертности. Они доказано защищают организм от многих болезней, предупреждая их развития и продлевая нам жизнь. Самый сильный эффект клюква возымела против смертности от кардиометаболических заболеваний (патология сердца, сосудов и обмена веществ) — 51%», —рассказала Зухра Павлова.
Специалист рекомендует взрослым в сутки съедать не более 100 г свежих или двух ложек сушеных ягод.

Клюква насыщена макро и микроэлементами. В её состав входит калий, фосфор, кальций, железо, марганец, молибден и медь. Эта ягода укрепляет иммунитет благодаря высокому содержанию витамина С. Фенолу, входящий в её состав, обладает бактерицидными свойствами, имеет противовоспалительный и общеукрепляющий эффект, эффективен при высокой температуре.

Ягода может улучшить аппетит и пищеварение, усиливая выработки желудочного сока и сока поджелудочной железы. Также обладает мочегонным и бактерицидным действием и способна повысить тонус и работоспособность всего организма.

Ранее сообщалось, что каждодневное употребление зелени петрушки насытит организм витаминами С и К, необходимыми в том числе для укрепления костей. Об этом в беседе с изданием «Аргументы и факты» рассказала старший научный сотрудник ФИЦ питания и биотехнологии, диетолог Наталья Денисова.

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#здоровье
#еда
#ягоды
#новости
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Бутылка воды может содержать сотни тысяч кусочков вызывающего рак нанопластика
Bloomberg: литровая бутылка может содержать примерно 240 тыс. пластиковых частиц
09 января 2024, 07:30

Фото: istock / yanik88

Ученые из Колумбийского университета выявили, что в питьевой воды из пластиковых бутылок содержится большое количество пластиковых наночастиц. Об этом сообщает Bloomberg, ссылаясь на исследование, опубликованное в научном журнале Proceedings of the National Academy of Sciences.

Исследование показало, что в литровой бутылке может находиться порядка 240 тысяч пластиковых частиц, что на 100 раз больше, чем считалось до этого.

Ученые заявили, что частицы пластика могут попадать в кровь человека и даже через плаценту.

Для анализа 25 литровых бутылок эксперты создали новый метод микроскопии и использовали алгоритм на основе большого массива данных. Результаты продемонстрировали, что в 90% образцов содержались частицы нанопластика. Кроме того, некоторые частицы не были опознаны, что может свидетельствовать о еще большем количестве пластика в воде.

Этот анализ освещает до этого неизвестные последствия потребления пластика и открывает путь для дальнейших исследований в этой области.

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#кровь
#исследование
#эксперты
#вода
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