Врач Благов: Резкая отмена спиртного может вызвать белую горячку у алкоголика

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Завкафедрой наркомании и токсикомании ИНОПР Российского национального исследовательского медицинского университета им. Н.И. Пирогова Минздрава России, психиатр-нарколог Лев Благов заявил, что у алкоголиков резкая отмена употребления спиртного может спровоцировать белую горячку.
«Белая горячка возникает после резкой отмены спиртного у алкоголика с большим алкогольным стажем. Этот процесс развивается постепенно, в вечернее и ночное время. У больного нарастает беспокойство, тревога, страх, бессонница, кошмарные сновидения, переходящие в «психотическую явь», – пояснил в беседе с Газета.ру Благов.
Он добавил, что делирий — психическое расстройство, характеризующееся помрачнением сознания — формируется из-за хронической интоксикации спиртными напитками, приобретённой неполноценности головного мозга, патологии внутренних органов и т.д.
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