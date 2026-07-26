Россиянин избил пенсионера, который не поделился с ним алкоголем

26 июля 2026, 16:22

Жителя Тверской области задержали за избиение пожилого знакомого

Фото: iStock/Backiris

46-летнего жителя поселка городского типа Максатиха задержали по подозрению в нападении на 74-летнего знакомого. Об этом сообщила пресс-служба УМВД по Тверской области в своем телеграм-канале.