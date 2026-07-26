Россиянин избил пенсионера, который не поделился с ним алкоголем
46-летнего жителя поселка городского типа Максатиха задержали по подозрению в нападении на 74-летнего знакомого. Об этом сообщила пресс-служба УМВД по Тверской области в своем телеграм-канале.
По версии следствия, мужчина, находясь в состоянии сильного алкогольного опьянения, пришел в гости к пенсионеру и попросил выпить. Получив отказ, он начал проявлять агрессию и решил «наказать» хозяина дома, припомнив, что тот когда-то негативно о нем отзывался.
Угрожая расправой, злоумышленник повалил пожилого оппонента на кровать, избил его и скрылся. Потерпевший обратился за медицинской помощью и в полицию. В отношении нападавшего возбудили уголовное дело по статье об угрозе убийством. Сейчас он находится в изоляторе временного содержания, правоохранители решают вопрос об аресте.
Ранее сообщалось, что 34-летнего жителя Вологодской области приговорили к трем годам колонии общего режима за истязание малолетних детей сожительницы.
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