Нарколог Поликарпов перечислил внешние признаки женского алкоголизма

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Поскольку этанол проникает во все внутренние органы и ткани человека, его чрезмерное употребление может серьёзно сказаться на внешности. Особенно это касается женщин.
Одним из действий этанола является то, что он одновременно провоцирует обезвоживание и задержку жидкости в организме, что, в частности, проявляется отёчностью лица, рассказал в беседе с изданием «Аргументы и факты» психотерапевт, психиатр-нарколог, главный врач клиники АлкоСпас Александр Поликарпов. Эта отёчность усиливается при наличии дисфункции почек печени или сердца, а также при наличии аллергии на алкоголь.
Обезвоживая организм, алкоголь также лишает влаги и кожу. Также он лишает её витаминов, так как препятствует их усвоению. Кожа становится сухой, теряет упругость и эластичность. Многие напитки, например, пиво или сидр, содержат сульфиды — вещества, необходимые для консервации. У людей, которые к ним чувствительны, расширяются сосуды и на коже возникает покраснение.
Поскольку организм пьющего человека бросает все силы на выведение алкалоидов из организма, вместе с ними выводится и кальций, необходимый для здоровья зубов. Также следствием злоупотребления алкоголем становятся хрупкие волосы и ногти. Это происходит из-за нехватки витаминов и микроэлементов.
Когда мысли человека заняты только алкоголем, он уже не способен заботиться ни о своей внешности, ни о доме, ни о семье, сказал врач в заключение.
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Обезвоживая организм, алкоголь также лишает влаги и кожу. Также он лишает её витаминов, так как препятствует их усвоению. Кожа становится сухой, теряет упругость и эластичность. Многие напитки, например, пиво или сидр, содержат сульфиды — вещества, необходимые для консервации. У людей, которые к ним чувствительны, расширяются сосуды и на коже возникает покраснение.
Когда мысли человека заняты только алкоголем, он уже не способен заботиться ни о своей внешности, ни о доме, ни о семье, сказал врач в заключение.
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Александр Бойцов