Нарколог предостерегла россиян от лечения похмелья методом «клин клином»
Психиатр-нарколог, основатель «Клиники доктора Калюжной» Марина Калюжная объяснила, почему не стоит избавляться от утреннего похмелья при помощи алкоголя. Об этом пишет «Лента.ру».
По словам медика, у человека, которому для улучшения самочувствия нужна рюмка алкоголя, уже формируются признаки зависимости. С точки зрения фармакологии, временное облегчение после употребления спиртного вполне объяснимо.
Нарколог объяснила, что к утру этанол выводится из крови, но нервная система остается перевозбужденной. Это проявляется в дрожи рук, тревоге и учащенном сердцебиении. Дополнительная порция алкоголя помогает снизить это возбуждение и вернуть организм в состояние, которое воспринимается как более привычное.
Однако специалист подчеркнула, что опохмел не является лечением, а лишь временной мерой. Утренняя доза алкоголя не устраняет похмелье, а лишь продлевает состояние интоксикации. Более того, после опохмела некоторым людям вечером снова требуется спиртное. На следующее утро им снова становится плохо, и они незаметно для себя попадают в цикл запоя. Именно так, по мнению Калюжной, и начинаются проблемы с алкоголем: не с осознанного решения, а с попытки улучшить свое самочувствие.
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