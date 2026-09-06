Нарколог предостерегла россиян от лечения похмелья методом «клин клином»

06 сентября 2026, 13:27

Нарколог Калюжная: Лечение похмелья алкоголем продлевает состояние опьянения

Фото: iStock/cagkansayin

Психиатр-нарколог, основатель «Клиники доктора Калюжной» Марина Калюжная объяснила, почему не стоит избавляться от утреннего похмелья при помощи алкоголя. Об этом пишет «Лента.ру».