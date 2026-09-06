Педиатр перечислила опасные методы укрепления детского иммунитета осенью
Иммуномодуляторы, витамин С в больших дозах, фитотерапия, сиропы с эхинацеей и другие «быстрые» методы укрепления иммунной системы не защитят школьника от ОРВИ в начале учебного года. Об этом «Газете.Ru» сообщила врач-педиатр клиники «Атрибьют» Екатерина Мельник.
По ее словам, для школьников респираторные вирусные инфекции, возникающие шесть-восемь раз в год без серьезных осложнений, считаются нормой. С началом учебного года родители часто покупают в аптеках биологически активные добавки (БАД), среди которых популярны сиропы с эхинацеей. Эти жидкие средства содержат экстракт эхинацеи пурпурной, которая активизирует иммунные клетки. Однако, как отмечает врач, такое воздействие может быть вредным для детей.
Препараты эхинацеи могут вызывать сильные аллергические реакции, пояснила Мельник. То же самое касается больших доз витамина С и фитопрепаратов — их профилактическое применение не уменьшает частоту заболеваемости ОРВИ у детей, предупреждает специалист.
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