Педиатр перечислила опасные методы укрепления детского иммунитета осенью

06 сентября 2026, 10:35

Педиатр Мельник: попытки укрепить иммунитет ребенка эхинацеей грозят аллергией

Фото: iStock/Volha Rahalskaya

Иммуномодуляторы, витамин С в больших дозах, фитотерапия, сиропы с эхинацеей и другие «быстрые» методы укрепления иммунной системы не защитят школьника от ОРВИ в начале учебного года. Об этом «Газете.Ru» сообщила врач-педиатр клиники «Атрибьют» Екатерина Мельник.