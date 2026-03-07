Нарколог предупредил о росте запоев после 8 Марта
Психиатр Литков: после праздников наркологи фиксируют наплыв пациентов
Врач-психиатр Сергей Литков рассказал о росте обращений к наркологам после праздников. По словам специалиста, алкоголь в такие дни провоцирует срывы и запои у зависимых людей.
В беседе с «Газетой.Ru» Литков сообщил, что проблема в механизме болезни: мозг зависимого воспринимает спиртное как необходимое вещество.
«Поэтому любая «разрешённая» ситуация для употребления — день рождения, корпоратив или 8 Марта — может стать точкой запуска запоя», — объяснил нарколог.Врач подчеркнул, что первая рюмка запускает реакцию, которая снижает контроль над количеством. Литков отметил, что конец зимы — период риска: организм истощен, психика уязвима. Длинные выходные увеличивают вероятность продолжительного употребления.
Специалист назвал признаки потери контроля: неспособность остановиться, желание опохмелиться утром и полное сосредоточение на алкоголе. Нарколог советует не пить в первой половине дня, ограничивать дозу и следить за сном.
Главный сигнал — невозможность прекратить запой. В этом случае врач призывает обращаться за помощью, подчеркивая: зависимость — это заболевание, а не отсутствие силы воли.