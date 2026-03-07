Нарколог предупредил о росте запоев после 8 Марта

07 марта 2026, 08:32

Психиатр Литков: после праздников наркологи фиксируют наплыв пациентов

Фото: Istock/art159

Врач-психиатр Сергей Литков рассказал о росте обращений к наркологам после праздников. По словам специалиста, алкоголь в такие дни провоцирует срывы и запои у зависимых людей.





В беседе с «Газетой.Ru» Литков сообщил, что проблема в механизме болезни: мозг зависимого воспринимает спиртное как необходимое вещество.

«Поэтому любая «разрешённая» ситуация для употребления — день рождения, корпоратив или 8 Марта — может стать точкой запуска запоя», — объяснил нарколог.