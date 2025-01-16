Подмосковье первым в России стало лечить «детей-бабочек» новым препаратом

Фото: пресс-служба Минздрава МО
Московская область стала первым российским регионом, где так называемых «детей-бабочек» начали лечить инновационным препаратом «Беремаген геперпавек». Об этом сообщили в пресс-службе подмосковного Минздрава.
В Центре генных дерматозов Научно-исследовательского института детства начали применять новейший инновационный препарат для терапии детей с буллезным эпидермолизом. Препарат местной генной терапии закупает президентский Фонд «Круг добра».
Буллезный эпидермолиз – редкое и тяжёлое генетическое заболевание, при котором на коже и слизистых больного образуются пузыри и эрозии даже без механического воздействия.
В Центре генных дерматозов НИКИ с детьми, имеющими генетические заболевания кожи, работает мультидисциплинарная команда врачей. Она состоит из педиатра, дерматолога, иммунолога-аллерголога, гастроэнтеролога, отоларинголога, кардиолога, диетолога, сурдолога и других специалистов.
Читайте также:
Мособлдума согласовала назначение главы Минздрава Забелина на новую должность
Диетолог Пичугина назвала оптимальный способ подсчёта калорий
Подмосковные врачи спасли подростку повреждённую петардой руку
Буллезный эпидермолиз – редкое и тяжёлое генетическое заболевание, при котором на коже и слизистых больного образуются пузыри и эрозии даже без механического воздействия.
«Беремаген геперпавек» вносит функциональную копию неработающего у пациента гена. Благодаря фонду лекарство оперативно стало доступно для лечения детей региона. Препарат в виде геля способствует выработке в коже коллагена седьмого типа, синтез которого снижен или отсутствует у пациентов с буллезным эпидермолизом из-за генетической поломки. Лекарство значительно упростит уход за ранами и повысит качество жизни пациентов», – рассказала врач-дерматовенеролог НИКИ детства Ольга Орлова.Фото: пресс-служба Минздрава МО
В Центре генных дерматозов НИКИ с детьми, имеющими генетические заболевания кожи, работает мультидисциплинарная команда врачей. Она состоит из педиатра, дерматолога, иммунолога-аллерголога, гастроэнтеролога, отоларинголога, кардиолога, диетолога, сурдолога и других специалистов.
«Сегодня в нашем институте был впервые применён этот препарат. В Подмосковье сейчас проживают 28 пациентов с буллезным эпидермолизом, и только пяти из них подходит это лекарство. Вскоре все они пройдут терапию», – сказала директор НИКИ детства Нисо Одинаева.На базе Центра генных дерматозов НИКИ детства подготовлены обучающие материалы для работы с новым препаратом, которые будут использовать врачи-дерматовенерологи по всей России.
Читайте также:
Мособлдума согласовала назначение главы Минздрава Забелина на новую должность
Диетолог Пичугина назвала оптимальный способ подсчёта калорий
Подмосковные врачи спасли подростку повреждённую петардой руку
Лора Луганская