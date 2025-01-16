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Подмосковье первым в России стало лечить «детей-бабочек» новым препаратом

Фото: пресс-служба Минздрава МО

Фото: пресс-служба Минздрава МО

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Московская область стала первым российским регионом, где так называемых «детей-бабочек» начали лечить инновационным препаратом «Беремаген геперпавек». Об этом сообщили в пресс-службе подмосковного Минздрава.
В Центре генных дерматозов Научно-исследовательского института детства начали применять новейший инновационный препарат для терапии детей с буллезным эпидермолизом. Препарат местной генной терапии закупает президентский Фонд «Круг добра».

Буллезный эпидермолиз – редкое и тяжёлое генетическое заболевание, при котором на коже и слизистых больного образуются пузыри и эрозии даже без механического воздействия.


«Беремаген геперпавек» вносит функциональную копию неработающего у пациента гена. Благодаря фонду лекарство оперативно стало доступно для лечения детей региона. Препарат в виде геля способствует выработке в коже коллагена седьмого типа, синтез которого снижен или отсутствует у пациентов с буллезным эпидермолизом из-за генетической поломки. Лекарство значительно упростит уход за ранами и повысит качество жизни пациентов», – рассказала врач-дерматовенеролог НИКИ детства Ольга Орлова.
Фото: пресс-служба Минздрава МО

В Центре генных дерматозов НИКИ с детьми, имеющими генетические заболевания кожи, работает мультидисциплинарная команда врачей. Она состоит из педиатра, дерматолога, иммунолога-аллерголога, гастроэнтеролога, отоларинголога, кардиолога, диетолога, сурдолога и других специалистов.
«Сегодня в нашем институте был впервые применён этот препарат. В Подмосковье сейчас проживают 28 пациентов с буллезным эпидермолизом, и только пяти из них подходит это лекарство. Вскоре все они пройдут терапию», – сказала директор НИКИ детства Нисо Одинаева.
На базе Центра генных дерматозов НИКИ детства подготовлены обучающие материалы для работы с новым препаратом, которые будут использовать врачи-дерматовенерологи по всей России.

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Мособлдума согласовала назначение главы Минздрава Забелина на новую должность
16 января 2025, 14:22

Фото: пресс-служба Мособлдумы

Депутаты Мособлдумы согласовали на заседании назначение Максима Забелина на должность зампреда правительства – министра здравоохранения Московской области. Об этом сообщил председатель регионального парламента Игорь Брынцалов.
«В сфере здравоохранения региона реализуется множество проектов. Строятся и ремонтируются учреждения, все поликлиники приводятся к единому стандарту, активно внедряются цифровые технологии. Это и масштабные проекты. Так, в прошлом году мы открыли новый детский центр им. Рошаля в Красногорске, при поддержке президента стартовало строительство крупнейшей больницы областного значения в Балашихе», – перечислил спикер.
Он добавил, что депутаты постоянно контролируют ход строительства и ремонта медучреждений, получают от жителей обращения и замечания.

По оценке Брынцалова, в этой работе важно взаимодействие с правительством региона. У Забелина есть необходимый опыт и знания, чтобы справиться со всеми поставленными задачами. Председатель Мособлдумы пожелал ему успехов на новом посту.

Ранее с предложением назначить министра здравоохранения Подмосковья Максима Забелина заместителем председателя правительства региона выступил губернатор Андрей Воробьёв.

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Диетолог Пичугина назвала оптимальный способ подсчёта калорий
16 января 2025, 12:40

Фото: istockphoto.com/RossHelen

Подсчёт калорий — важный инструмент в заботе о своём здоровье и контроле над весом, однако многие не используют его из-за необходимости постоянно записывать калораж и делать различные вычисления. О том, как сделать подсчёт калорий простым и удобным, рассказала главный диетолог министерства здравоохранения Московской области Инна Пичугина.
«Если человек хочет поддерживать здоровье, управлять весом или просто чувствовать себя лучше, то ему ежедневно нужна информация, сколько калорий содержится в его рационе и какого они качества. При этом многие отказываются от подсчёта калорий из-за связанных с этим сложностей. К счастью, современные технологии максимально облегчают этот подсчёт и помогают сохранить мотивацию контролировать калорийность рациона», — сказала Инна Пичугина.
Она посоветовала использовать специальные приложения для смартфона или компьютерные программы. В настоящее время существуют программы, автоматически считающие калории, если выбрать продукт из встроенной базы данных или даже просто отсканировать штрих-код.

Кроме того, диетолог порекомендовала готовить еду дома: так подсчитать калораж будет значительно проще. Кроме того, готовка позволяет самостоятельно контролировать и качество продуктов, и размер порции.

Инна Пичугина также напомнила, что снижение калорий не означает «автоматического» улучшения здоровья. Важно, чтобы в рационе сохранялось правильное соотношение белков, жиров и углеводов, и чтобы организм получал все необходимые витамины и микроэлементы.

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#питание
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Подмосковные врачи спасли подростку повреждённую петардой руку
16 января 2025, 11:54

Фото: пресс-служба Минздрава МО

Кисть правой руки, повреждённую взрывом петарды, спасли 14-летнему подростку врачи Орехово-Зуевской больницы, сообщает пресс-служба министерства здравоохранения Московской области.
Петарда взорвалась прямо в руке мальчика, в результате на ладони образовались рваные ожоговые раны размером до двух сантиметров, покрытые темно-серым налетом от пороховых газов.

«Мы обработали повреждённые места и наложили швы. К счастью для подростка, пострадали только мягкие ткани на одной руке, другие части тела, кости и нервы задеты не были. Функции руки не нарушены», — сказала заведующая детским отделением травматологии и ортопедии Раиса Борисова.
Сейчас подростка выписали на амбулаторное лечение, раны заживают, но шрамы на руке останутся на всю жизнь.

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#медицина
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Боец Макс Топор посоветовал взять на крещенские купания валенки и шлёпки
16 января 2025, 11:39

Макс Топор (Максим Щербаков). Фото: Маргарита Орлова

Советы о том, как максимально безопасно для здоровья окунуться в иордань на Крещение, дал проживающий в Котельниках боец смешанных боевых искусств и инструктор по физической подготовке Максим Щербаков, более известный как Макс Топор, передаёт корреспондент Маргарита Орлова.
«Погружение в ледяную воду — это большой стресс для организма, поэтому людям с сердечно-сосудистыми заболеваниями или болезнями дыхательных путей такие купания противопоказаны. Остальным следует подготовить организм заранее — обливаться холодной водой или принимать контрастный душ», — сказал Макс Топор.
Он отметил, что для крещенских купаний очень важно правильно подобрать одежду и обувь.

«В одежде должно быть максимально тепло и её должно быть легко надеть на влажное тело. А на ноги лучше всего надеть валенки», — посоветовал эксперт.
Он добавил, что если валенок нет, их можно заменить другой тёплой обувью без шнуровки. Кроме того, нужно взять с собой шлёпки, чтобы дойти до купели.

Боец также настоятельно рекомендовал не употреблять спиртное ни до, ни после погружения, так как в стрессовой ситуации алкоголь «блокирует правильную работу организма».

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Жители Подмосковья за год оформили онлайн более 430 тыс. медицинских справок
16 января 2025, 10:46

Фото: пресс-служба Минздрава МО

Свыше 430 медицинских справок оформили через интернет жители Московской области в 2024 году, всего в онлайн-режиме в регионе можно получить восемь типов медсправок, сообщает пресс-служба подмосковного министерства здравоохранения.
«Благодаря цифровым технологиям жители Подмосковья могут заказать медицинские справки онлайн, без посещения поликлиники. Полученный таким образом медицинский документ будет храниться в личном кабинете пользователя на областном портале госуслуг и не потеряется. Всего за год жители оформили через интернет более 430 тысяч таких справок», — сказал глава областного Минздрава Максим Забелин.
В министерстве добавили, что в Подмосковье через интернет можно получить справку о прививках, для спортивной секции, для абитуриентов и пр. При этом для некоторых типов справок нужно, чтобы пациент не ранее чем за год до этого проходил профилактический медосмотр.

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#подмосковье
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В домодедовском ЖК «Прибрежный Парк» построят детско-взрослую поликлинику
16 января 2025, 09:39

Фото: пресс-служба Минжилполитики МО

Поликлинику на 216 посещений за смену для детей и взрослых с встроенным постом скорой помощи возведут на территории жилого комплекса «Прибрежный Парк» в городском округе Домодедово, сообщает пресс-служба Минжилполитики Московской области.
«Общая площадь здания будет составлять около 4 тысяч квадратных метров. В поликлинике за одну смену врачи смогут принять 162 взрослых пациента и 54 ребенка. Приём будут вести терапевты, педиатры, кардиологи, неврологи, хирурги, гинекологи, отоларингологи, офтальмологи и другие специалисты», — говорится в сообщении.
На первом этаже поликлиники разместят регистратуру, гардероб, кабинет дежурного врача, аптечный киоск, а также пункт скоро помощи на две машины. Отмечается, что для пункта скорой помощи предусмотрен отдельный вход.

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#домодедово
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Терапевт назвала самый эффективный способ борьбы с гриппом
Врач Леонтьева: самым эффективным способом борьбы с гриппом является вакцинация
16 января 2025, 00:32

Фото: iStock/Andrii Zorii

Самый эффективный способ борьбы с гриппом — это вакцинация, самостоятельное лечение антибиотиками нецелесообразно. Об этом заявила врач-терапевт Наталья Леонтьева в интервью RuNews24.ru.
По ее словам, неправильный выбор препаратов и дозировок приведет лишь к ухудшению состояния пациента.
«В первую очередь все начинают пить антибиотики, но мало кто знает, что они не действуют на вирусы. Поэтому их применение при гриппе нецелесообразно. Они могут вызвать побочные эффекты и способствовать развитию устойчивости микроорганизмов к антибиотикам», — поделилась специалист.
Леонтьева также раскритиковала лечение гриппа одними лишь жаропонижающими препаратами, указав, что нужно обращать внимание на все симптомы болезни и консультироваться с врачом.

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Врач раскрыла симптомы аллергии на холод
Врач Логина: аллергия на холод проявляется отеком, крапивницей и зудом
16 января 2025, 00:27

Фото: iStock/Tennessee Witney

Аллергия на холод проявляется отеком, покраснением открытых участков тела, крапивницей и зудом. Об этом сообщила врач-аллерголог-иммунолог, кандидат медицинских наук Надежда Логина, отметив, что такое заболевание можно лечить — при помощи собственных иммунных клеток, лимфоцитов.
«Проявляется аллергия на холод отеком, покраснением открытых участков тела, которое сопровождается нередко зудом и жжением. Есть холодовая крапивница – это высыпания не только на открытых участках кожи, но и на нижних конечностях. Они похожи на ожог крапивы, укус комара и сопровождаются сильным зудом», — пояснила специалист в беседе с Москвой 24.
Тем временем стало известно, что 20-градусные морозы все же придут в Москву. Как сообщил синоптик Александр Ильин для «Вечерней Москвы», продлятся не больше трех дней — с 25 по 27 января, а после снизятся до значений от -2 до -7 градусов.
«В середине третьей декады января в Москву придут морозы. Возможно понижение температуры в ночные часы до минус 15–20 градусов. Буквально две–три ночи с 25 декабря будут морозными, не более того», — рассказал метеоролог.
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Врач назвала симптомы зимней хандры
Терапевт Клищенко: симптомами зимней хандры являются вялость и тяга к сладкому
16 января 2025, 00:22

Фото: iStock/Farknot_Architect

Симптомами зимней хандры являются вялость, повышенная сонливость, упадок сил, подавленность и тяга к сладкому. Об этом заявила врач-терапевт «Клиники Фомина» Екатерина Клищенко.
Врач отметила, что для борьбы с этим состоянием нужно соблюдать режим сна, поддерживать физическую активность и сбалансированное питание, принимать витамины и заниматься практиками осознанности.
«Чтобы справиться с зимней хандрой, для начала нужно убедиться, что эти симптомы не являются признаком какого-либо заболевания, и в этом поможет терапевт. И только если органическую патологию исключили, а жалобы сохраняются, можно говорить о том, что причиной такого состояния является зимняя хандра», — подчеркнула Клищенко в беседе с «Вечерней Москвой».
Тем временем стало известно, что далеко не все россияне считают, что смогли отдохнуть в новогодние праздники. К примеру, почти половина жители Кемерова призналась, что во время каникул пришлось работать, сообщает «Сiбдепо» со ссылкой на исследование SuperJob.
«Гуляли горожане меньше, чем хотели. Каждому четвертому не хватило времени на занятия спортом, каждому третьему — на чтение. Практически каждый второй либо не нашел время на хобби, либо посчитал, что занимался этим меньше, чем следовало бы», — приводит издание сообщение аналитиков.
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