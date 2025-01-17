В Щёлково-3 по просьбе жителей открыли кабинет врача общей практики

Фото: пресс-служба администрации г.о. Щёлково
Кабинет врача общей практики заработал в микрорайоне Щёлково-3, его открыли по просьбе местных жителей в районе новостроек по адресу: Институтская улица, дом №2А, сообщает пресс-служба администрации городского округа Щёлково.
«Приём в кабинете врача общей практики проводит терапевт. Здесь пациенты смогут пройти диагностику и лечение различных заболеваний, а также получить рекомендации по поддержанию здоровья», — говорится в сообщении.Новый кабинет врача общей практики является структурным подразделением поликлиники №3. Он будет работать по будним дням с 9 ура до 14:00. Записаться на приём пациенты смогут по телефону 122, онлайн — через подмосковный портал госуслуг или через инфомат непосредственно в медучреждении.
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