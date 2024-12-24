Нарколог предупредил, какой алкоголь не стоит брать на Новый год

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Новогодние праздники приближаются, и подготовка к ним уже в самом разгаре: закупки подарков, продуктов, алкоголя. Порой в спешке люди берут не самые качественные продукты, что приводит к отравлениям и различного рода заболеваниям. А кому хочется болеть в в зимние выходные?
Руководитель наркологической клиники Александр Федорченко в беседе с «Радио 1» рассказал, каких алкогольных напитков стоит избегать.
Он напомнил, что человеческий организм всегда знает, в какой дозе ему можно выпить, и главное — не злоупотреблять.
Ранее нарколог говорил, что к запретам алкоголя он относится скептически, однако считает, что при употреблении нужно иметь культуру.
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«Наверное, первые в топе запрещенных алкогольных напитков — осетинские собственного разлива, которые изготовлены в подвалах. Это пить не рекомендуется, как и все то, что изготовлено, непонятно кем ради извлечения прибыли», — сказал эксперт.
Он напомнил, что человеческий организм всегда знает, в какой дозе ему можно выпить, и главное — не злоупотреблять.
Ранее нарколог говорил, что к запретам алкоголя он относится скептически, однако считает, что при употреблении нужно иметь культуру.
«Это повод для коммуникации со знакомыми, с родными и близкими. И если вы немножко выпили, закусили, и у вас идет общение эмоциональное, доброе, дружественное — это неплохо», — сообщил нарколог.
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Анастасия Бондарева