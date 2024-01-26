Нарколог рассказал о шокирующих последствиях курения при беременности

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Курение при беременности отрицательно сказывается на организме женщины и здоровье ее будущего ребенка. О необходимости отказа от курения во время вынашивания малыша рассказал главный внештатный психиатр-нарколог Минздрава Подмосковья Виталий Холдин.
«Курение во время вынашивания оказывает негативное влияние на ребёнка. Малыш хуже набирает вес и развивается с отставанием. Кроме того, курение может вызывать и усугублять у женщины токсикоз — состояние, осложняющее течение беременности», – предупредил Холдин.
Он добавил, что курение может привести к преждевременным родам. Также вырастает риск возникновения преэклампсии — это состояние, когда у беременной сильно повышается давление. При курении будущая мать активно теряет белок, что приводит к отекам. Все это отрицательно влияет на здоровье будущего ребенка, а также самой матери.
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