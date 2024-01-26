В России могут полностью запретить продажу вейпов

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«В ближайшее время внесем на рассмотрение Госдумы законопроект, полностью запрещающий продавать вейпы», - цитирует РИА Новости Нилова.
Новый законопроект предполагает полный запрет продажи никотинсодержащей и безникотиновой жидкостей, а также устройств для их доставки. В пояснительной записке уточняется, что в России сокращается число курильщиков обычных сигарет. При этом количество «вейперов» продолжает расти. По предварительным данным, электронные сигареты в России курят около четырёх миллионов человек. При этом все больше подростков начинают использовать вейпы, а продавцы продолжают продавать их несовершеннолетним.
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Элина Позднякова