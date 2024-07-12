Подмосковные врачи спасли мужчину с редкой патологией бронхов

Фото: пресс-служба Минздрава МО
43-летнего мужчину доставили в терапевтическое отделение МОНИКИ им. Владимирского с критически низкой сатурацией — насыщением крови кислородом, специалисты сумели оперативно поставить диагноз и провести эффективное лечение, сообщает пресс-служба министерства здравоохранения Московской области.
При поступлении в больницу пациент практически не мог самостоятельно дышать. Оказалось, что ухудшения начались ещё полгода назад. Томография показала масштабные патологические изменения в лёгких. По результатам исследований врачи заподозрили у пациента альвеолярный протеиноз. Это редкое заболевание, при котором альвеолы и мелкие дыхательные пути закупоривает жидкость, насыщенная белком и жирами, что нарушает перенос кислорода в кровь.
Для того, чтобы вылечить пациента, ему проводили регулярные промывания системы бронхов. В результате у мужчины исчезла одышка и перестала быть нужна кислородная поддержка.
Сейчас мужчина чувствует себя хорошо, его выписали. Альвеолярный протеиноз полностью не излечивается, поэтому для поддержания хорошего самочувствия пациент периодически проходит курсы промывания бронхов.
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«Для проверки диагноза мы провели бронхоскопию с исследованием смыва из бронхов, так называемую шик-реакцию. Результаты исследования подтвердили альвеолярный протеиноз», — отметила заведующая терапевтическим отделением МОНИКИ Татьяна Воробьева.
Для того, чтобы вылечить пациента, ему проводили регулярные промывания системы бронхов. В результате у мужчины исчезла одышка и перестала быть нужна кислородная поддержка.
Сейчас мужчина чувствует себя хорошо, его выписали. Альвеолярный протеиноз полностью не излечивается, поэтому для поддержания хорошего самочувствия пациент периодически проходит курсы промывания бронхов.
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Лев Каштанов