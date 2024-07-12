В 32 городах Подмосковья продолжится акция «Проверь своё здоровье в парке»

Фото: пресс служба администрации г. о. Дубна
В предстоящие выходные, 13 и 14 июля, жители вновь смогут проверить здоровье в подмосковных парках. Об этом сообщили в пресс-службе Минздрава региона.
Выездные бригады врачей будут работать в 33 парках, в том числе в Дубне, Егорьевске, Серпухове, Шатуре и других городских округах.
Фото: пресс-служба Минздрава МО
Как напомнили в ведомстве, при необходимости пациентов будут направлять в поликлинику на углублённое обследование. Для прохождения профилактического осмотра при себе нужно иметь паспорт и полис ОМС. Результаты обследования придут в личный кабинет пациента на портале «Здоровье».
Акция «Проверь здоровье в парке» проходит в Московской области с начала лета. По данным министерства, за это она привлекла более 4,4 тыс. жителей.
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«Такая акция очень удобна для работающего населения. Мы понимаем, что не всегда можно отлучиться с работы, а в выходные можно совместить приятное с полезным – погулять на свежем воздухе и позаботиться о своём здоровье», – пояснил министр здравоохранения Московской области Алексей Сапанюк.
Фото: пресс-служба Минздрава МО
Как напомнили в ведомстве, при необходимости пациентов будут направлять в поликлинику на углублённое обследование. Для прохождения профилактического осмотра при себе нужно иметь паспорт и полис ОМС. Результаты обследования придут в личный кабинет пациента на портале «Здоровье».
Акция «Проверь здоровье в парке» проходит в Московской области с начала лета. По данным министерства, за это она привлекла более 4,4 тыс. жителей.
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Лора Луганская