Подмосковный нарколог Холдин перечислил, кому нельзя конфеты с алкоголем

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Употребление шоколадных конфет с добавлением коньяка, алкогольных коктейлей или ликёров для некоторых может привести к пагубным последствиям. Об этом сообщил главный внештатный психиатр-нарколог Минздрава Московской области Виталий Холдин.
«Сочетание шоколада и алкоголя само по себе не несёт для организма ничего хорошего. Такой микс резко повышает сахар в крови, негативно воздействуя на поджелудочную железу и печень. Лакомства с алкоголем категорически не рекомендуется давать детям. Даже одна такая сладость может вызвать у них рвоту, слабость и даже потерю сознания. Кроме того, есть риск формирования привычки к запаху и вкусу спиртного с самого детства», – сказал специалист, слова которого приводит пресс-служба ведомства.Он добавил, что страдающим зависимостью от спиртного необходимо воздерживаться от таких конфет, чтобы избежать возможного срыва. Избегать их рекомендуется и водителям, поскольку алкотестер может зафиксировать превышение уровня алкоголя в крови.
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