Нарколог Шуров обозначил признаки наркозависимости у детей

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Психиатр, нарколог Василий Шуров заявил, что первыми признаками наркозависимости у детей и подростков являются изменение аппетита, поведения, а также специфические запахи.
«На ранних этапах развития зависимости распознать ее тяжело, надо быть сильно в курсе дел своего ребенка. Самые распространенные признаки, указывающие на то, что ваш ребенок стал систематически употреблять запрещенные вещества, – странное поведение, странный запах, изменение аппетита», — отметил в беседе с NEWS.ru Шуров.
Кроме этого, тевожными звоночками могут стать проблемы со сном, потеря или набор веса, появление странных дел, увеличившиеся траты.
Ранее главный внештатный специалист, психиатр-нарколог Минздрава Московской области Виталий Холдин рассказал о том, какие особенности в поведении ребёнка должны насторожить родителей.
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