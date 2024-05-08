Озвучен простой способ предотвратить появление похмелья

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Врач Клинической больницы им. В.В. Виноградова, заслуженный врач России, профессор Ольга Шарапова заявила, что для профилактики похмелья перед сном можно выпить кефир или тан, содержащие аминокислоту триптофан.
Триптофан, по словам врача, как раз и помогает справится с симптомами плохого самочувствия после алкоголя.
Ранее врач психиатр-нарколог Руслан Исаев заявил о том, что наиболее безопасным для здоровья печени продуктом является ром.
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«Кроме тана и кефира также полезны продукты с высоким содержанием витаминов группы В, калия, магния, цинка и витамина С, такие как бананы, абрикосы, зеленый чай, апельсиновый сок, орехи, авокадо, яйца, морепродукты и зеленые овощи. Важно пить много воды, особенно с лимоном, для восстановления электролитного баланса», – добавила в беседе с Газета.ру Шарапова.
Ранее врач психиатр-нарколог Руслан Исаев заявил о том, что наиболее безопасным для здоровья печени продуктом является ром.
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Мелисса Тимофеева