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Врач назвала основные причины мигрени

Терапевт Леонтьева: стресс и некачественный сон могут спровоцировать мигрень
23 сентября 2024, 13:08
Фото: iStock/nikkimeel

Фото: iStock/nikkimeel

Мигрень является распространённым недугом, который проявляется в виде сильных головных болей, часто локализованных с одной стороны. Врач-терапевт Наталья Леонтьева назвала основные причины мигрени и способы борьбы с ней.
«В числе причин, способствующим появлению мигрени, есть наследственная предрасположенность. Кроме того, мигрень часто проявляется во время менструации, беременности или менопаузы, когда уровень гормонов колеблется. Стресс также может стать триггером для мигрени, так как он приводит к сужению сосудов и ухудшению кровоснабжения головного мозга», — рассказала Леонтьева в беседе с RuNews24.ru.

По словам специалиста, недосып также может привести к мигрени. Также у некоторых людей она может возникать после употребления шоколада, сыра, орехов красного вина и кофе.



Внешними факторами возникновения мигрени могут стать громкие звуки, сильные запахи или яркое освещение.

Мигрень проявляется в виде сильной головной боли в одной стороне головы. Она может сопровождаться тошнотой или даже рвотой. Некоторые испытывают подобное состояние пару раз в месяц, при том что другие страдают мигренью почти каждый день, что значительно снижает качество жизни.

Специалист пояснила, что при частых мигренях стоит обратиться к врачу, который назначит грамотную терапию. Справиться с головными болями помогут обезболивающие и триптаны – специальные препараты для снятия приступов мигрени. Также врач посоветует скорректировать образ жизни пациента, то есть уменьшить стресс, улучшить качество сна и сбалансировать питание.

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Помощь медиков нового центра им. Рошаля уже получили более 5 тыс. детей
23 сентября 2024, 13:23

Фото: пресс-служба Минздрава МО

Более 5 тыс. маленьких пациентов уже получили помощь врачей нового детского клинического Центра им. Л.М. Рошаля в подмосковном Красногорске.
Такие данные привёл министр здравоохранения Московской области Алексей Сапанюк.

Приём в центре начали вести в конце августа. Получить консультацию узкопрофильных врачей могут не только жители Подмосковья, но и всей России.
«С момента открытия клинико-диагностического центра консультации наших специалистов получили уже более 5 тыс. детей. При этом за медицинской помощью к нам обращаются не только жители Московской области, но и других регионов России. На прошлой неделе мы провели первую операцию в стационаре центра. Кроме того, начал работу центр критических состояний, который позволяет координировать оказание помощи детям в тяжёлом состоянии», – сказал Сапанюк, слова которого приводят в пресс-службе подмосковного Минздрава.
Детский клинический центр им. Л.М. Рошаля – флагманский проект здравоохранения Подмосковья. Он стал координатором всех детских учреждений региона. В центре работают специалисты со всей страны – лидеры в педиатрии, хирургии, реабилитации, диагностике.

Каждый год стационарную помощь в ДКЦ будут получать порядка 15 тыс. юных пациентов, а амбулаторно – свыше 150 тыс.

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#московская область
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Психолог Урсул рассказала о нарушении ментального здоровья и как его принять
23 сентября 2024, 13:02

Фото: Министерство здравоохранения Московской области

Психические расстройства — серьёзная проблема, с которой сталкиваются многие люди, включая детей. Эти нарушения могут негативно влиять на жизнь человека и его близких, но есть способы жить с ними.
«Первое, что важно понять — это то, что психические расстройства не являются неизлечимыми. Существуют различные методы лечения и поддержки, которые помогают людям справиться с этими проблемами. Часто это включает в себя посещение психолога или психиатра, которые могут оказать профессиональную помощь и поддержку», — рассказал медицинский психолог Московского областного центра охраны материнства и детства (МОЦОМД) Ирина Урсул.
Специалист отмечает, что ключевым аспектом принятия своего расстройства является психообразование и понимание своего состояния. Изучение симптомов и причин расстройства поможет лучше контролировать его и развивать навыки самоконтроля. Важно осознать, что расстройство — часть личности, но не определяет её.

Окружение также играет важную роль в принятии изменений ментального здоровья. Важно делиться своим состоянием с близкими людьми, которым вы доверяете. Поддержка, понимание и сочувствие окружающих положительно влияют на самочувствие. Общение с теми, кто понимает вас, помогает чувствовать себя менее изолированным.

Регулярные физические упражнения, здоровое питание и достаточный сон положительно влияют на психическое состояние и общее самочувствие. Избегайте употребления психотропных веществ, которые могут усугубить психическое расстройство.

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Подмосковные врачи помогли родиться двойне с переплетёнными пуповинами
23 сентября 2024, 12:39

Фото: iStock/Vad-Len

Сложную беременность двойней благополучно разрешили врачи Московского областного центра охраны материнства и детства (МОЦОМД), сообщает пресс-служба министерства здравоохранения региона.
«Пациентка поступила в акушерское отделение патологии беременности МОЦОМД с диагнозом «монохориальная моноамниотическая двойня»: у младенцев была общая плацента и общий амниотический пузырь. Из-за такой патологии пуповины могут переплетаться, обвивать детей и завязываться в узлы», — говорится в сообщении.
При таком диагнозе необходимо делать кесарево сечение не позднее 34 недель беременности, объяснила заведующая отделением патологии беременности Оксана Болотова.

«У нас есть возможность благополучно родоразрешать таких пациенток, а также выхаживать и поэтапно оказывать всю необходимую медицинскую помощь новорождённым», — добавила она.
Благодаря операции на свет появились две девочки весом 1910 и 1950 граммов. Их сразу перевели в отделение реанимации и интенсивной терапии для новорождённых. Сейчас девочки и их мама находятся на втором этапе выхаживания. После выписки их будут наблюдать специалисты по месту жительства.

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#новорождённые
#медицина
#здравоохранение
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#московская область
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В Жуковской больнице начало работу новое отделение реабилитации
23 сентября 2024, 10:56

Фото: пресс-служба Минздрава МО

В Жуковской больнице открыли новое отделение медицинской реабилитации на 15 коек круглосуточного пребывания. Об этом сообщили в пресс-службе подмосковного Минздрава.
Пройти восстановительное лечение в отделении смогут пациенты с заболеваниями центральной и периферической нервной системы, а также опорно-двигательного аппарата.
«Реабилитацию после травм и заболеваний важно начать как можно быстрее. Именно от этого зависит качество жизни пациента. Отделение реабилитации в Жуковской больнице полностью укомплектовано медиками и современным оборудованием», – рассказал министр здравоохранения Московской области Алексей Сапанюк.
В отделении установлены тренажёр-степпер, имитирующий подъём по лестнице, система для реабилитации функции ходьбы и другое оборудование.
«Медицинская реабилитация – комплекс мероприятий медицинского и психологического характера, направленных на полное или частичное восстановление нарушенных или утраченных функций организма. Реабилитация позволяет повысить качество жизни пациента, сохранить работоспособность и интегрировать его в общество», – пояснила заведующая отделением реабилитации Жуковской больницы Екатерина Трубецкая.
Как отметили в министерстве, реабилитация проводится бесплатно по полису ОМС. На неё при наличии у пациента медицинских показаний направит лечащий врач.

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#реабилитация
#здравоохранение
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Угрожает здоровью: ученые обнаружили кожный признак высокого холестерина
Pronews: Ученые объяснили, как распознать симптомы высокого холестерина на теле
22 сентября 2024, 18:02

Фото: istockphoto/chokja

Появление на теле жировых сгустков под названием ксантомы — это первый признак повышенного холестерина, который нельзя игнорировать. Об этом сообщает Pronews.gr со ссылкой на ученых.
Первые признаки холестерина на теле чаще всего проявляются в районе локтей, ступней, на коленях, а также в области вокруг глаз, отмечают эксперты.
«Они предупреждают об основных проблемах со здоровьем, таких как высокий уровень холестерина или триглицеридов», — пишет издание.
Врачи объясняют, что таким путем, накапливая жиры под кожей, организм выводит излишки холестерина. Кстаномы могут быть, как мягкими так и твердыми, размеры тоже разные, в зависимости от уровня холестерина. В любом случае появление на теле жировых бляшек — это повод сдать анализы на уровень холестерина в организме и обследоваться у врача.

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#здоровье
#медицина
#ученые
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Роспотребнадзор сообщил о быстром распространении нового варианта COVID-19
Роспотребнадзор указал на быстрое распространение нового варианта COVID-19 XEC
21 сентября 2024, 15:02

Фото: iStock/Pornpak Khunatorn

Специалисты Роспотребнадзора постоянно следят за ситуацией с новым видом коронавирусной инфекции XEC, который распространяется быстрыми темпами. Об этом говорится на сайте ведомства.
Отмечается, что XEC является новым видом COVID-19, комбинацией ранее выделенных подвидов омикрона FLiRT - KS.1.1 и KP.3.3. Симптомы у этого подвида такие, как у предыдущих вариантов: лихорадка, боль в горле, кашель, головная боль, насморк, потеря обоняния и аппетита, боли в теле, усталость.

Впервые он был выявлен в Германии в июне 2024 года.

Также Роспотребнадзоре подчеркнули, что продолжают мониторить ситуацию с циркуляцией вариантов SARS-CoV-2 по всей России.

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#роспотребнадзор
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#covid-19
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#симптомы
#мониторинг
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Корпус Воскресенской больницы возобновил работу после капремонта
20 сентября 2024, 22:25

Фото: пресс-служба Минздрава МО

В Воскресенской больнице после капитального ремонта вновь заработал стационарный корпус №5, сообщили в пресс-службе подмосковного Минздрава. Там расположены пульмонологическое, офтальмологическое, детское соматическое и ЛОР-отделения.
«В соматическом корпусе больницы работают четыре стационарных отделения на 90 коек. Фактически мы не отремонтировали здание, а перестроили его изнутри – выполнили перепланировку, создали доступную и комфортную среду. Ремонт выполнен по современным стандартам. В каждой палате предполагается размещение не более четырёх пациентов, установлены санузел и система вентиляции», – рассказал министр здравоохранения Московской области Алексей Сапанюк.
В ходе ремонта в здании обновили фасад, кровлю, входные группы. Полностью заменены инженерные коммуникации, выполнена внутренняя отделка, установлены системы новые вентиляции, кондиционирования и лифтовое оборудование. Помимо этого, обновлены медицинское оборудование и мебель.

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#больница
#капремонт
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Биогеронтолог Москалев назвал методы победить старость
Биогеронтолог Москалев: Надо понять механизмы старения
20 сентября 2024, 19:42

Фото: iStock/PIKSEL

Директор научно-исследовательского института биологии старения Национального исследовательского Нижегородского государственного университета имени Н.И. Лобачевского Алексей Москалев заявил, что для того, чтобы победить старение, необходимо понять его механизмы.
Также он отметил, что медицине необходимо понять источники распространённых тяжёлых заболеваний пожилых людей.

«Сейчас на Земле больше пожилых людей, чем за всю историю. Люди в возрасте страдают сердечно-сосудистыми и онкологическими заболеваниями, метаболическими расстройствами, болезнью Альцгеймера. Мы можем дать им шанс, устранив причины этих болезней. Речь не о продлении жизни, а о том, чтобы понять причины заболеваний, которые инвалидизируют людей, базовые механизмы старения, и тогда мы сможем предотвратить хронические недуги», — пояснил в беседе с Газета.ру Москалев.

Он добавил, что уже сегодня многие стартап занимаются проблемами старения не для того, чтобы побороть его, а для поиска лечения сердечно-сосудистых и нейродегенеративных заболеваний.

Ранее ведущий специалист по геронтологии и гериатрии Юрий Конев заявил, что человеку после 75 лет не следует водить автомобиль.

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#медицина
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Врач Лукань заявила об основной угрозе храпа
20 сентября 2024, 19:29

Фото: iStock/AntonioGuillem

Оториноларинголог, к.м.н. Наталья Лукань заявила, что храп способен вызывать сердечно-сосудистые заболевания.
«Постоянный недосып, мигрень, усталость и разбитость в течение дня — далеко не самое плохое, что может вызвать апноэ. Главная угроза кроется в развитии различных сердечно-сосудистых заболеваний и их осложнений», — прокомментировала в беседе с Газета.ру врач.

Она напомнила, что причинами храпа могут быть искривление перегородки носа, гипертрофия носовых раковин, полипы в носу, наличие аденоидов в носоглотке, низкое расположение мягкого неба, гипертрофия небных миндалин и прочее.

Ранее врач-сурдолог-оториноларинголог сурдологического отделения ФГБУ «Санкт-Петербургский НИИ уха, горла, носа и речи» Минздрава России Яна Щербакова заявила, что проблемы со слухом чреваты развитием депрессии и деменции.

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#здоровье
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