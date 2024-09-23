Врач назвала основные причины мигрени

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Мигрень является распространённым недугом, который проявляется в виде сильных головных болей, часто локализованных с одной стороны. Врач-терапевт Наталья Леонтьева назвала основные причины мигрени и способы борьбы с ней.
«В числе причин, способствующим появлению мигрени, есть наследственная предрасположенность. Кроме того, мигрень часто проявляется во время менструации, беременности или менопаузы, когда уровень гормонов колеблется. Стресс также может стать триггером для мигрени, так как он приводит к сужению сосудов и ухудшению кровоснабжения головного мозга», — рассказала Леонтьева в беседе с RuNews24.ru.
По словам специалиста, недосып также может привести к мигрени. Также у некоторых людей она может возникать после употребления шоколада, сыра, орехов красного вина и кофе.
Внешними факторами возникновения мигрени могут стать громкие звуки, сильные запахи или яркое освещение.
Мигрень проявляется в виде сильной головной боли в одной стороне головы. Она может сопровождаться тошнотой или даже рвотой. Некоторые испытывают подобное состояние пару раз в месяц, при том что другие страдают мигренью почти каждый день, что значительно снижает качество жизни.
Специалист пояснила, что при частых мигренях стоит обратиться к врачу, который назначит грамотную терапию. Справиться с головными болями помогут обезболивающие и триптаны – специальные препараты для снятия приступов мигрени. Также врач посоветует скорректировать образ жизни пациента, то есть уменьшить стресс, улучшить качество сна и сбалансировать питание.
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