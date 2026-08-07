Назвали опасные для употребления в жару продукты
С приходом аномальной жары в больницах страны фиксируют резкий рост числа пациентов с симптомами острой интоксикации. Медики бьют тревогу: столбик термометра, превышающий отметку в 25-30 градусов, превращает привычные продукты в идеальный инкубатор для бактерий, а стандартные правила кулинарной безопасности перестают работать.
Как поясняют специалисты, первопричиной летних отравлений становятся не столько сами продукты, сколько стремительно размножающиеся в них микроорганизмы — от сальмонеллы и стафилококка до кишечной палочки и листерий, пишут Аrgumenti.ru. В условиях комнатной температуры, а тем более на открытом солнце, бактерии удваивают свои колонии каждые полчаса. То, что зимой без последствий пролежало бы на столе несколько часов, летом превращается в токсичную бомбу уже через час.
Группу риска также составляют факторы логистики: растаявший лед в термосумках, разморозка полуфабрикатов в пути и продолжительное нахождение еды на пикниках вне холодильников. Пик сезонной опасности приходится на молочку, мясо, свежую зелень и ягоды, спрос на которые в летние месяцы особенно высок.
Медики и Роспотребнадзор выделили перечень продуктов, требующих максимального внимания:
Кондитерка с кремом: Торты и пирожные с масляной или заварной начинкой — классика летних токсикоинфекций. Стафилококк в этой среде выделяет токсин, который не разрушается даже при нагреве. Та же угроза исходит от домашних творога и сметаны, хранившихся без холода.
Салаты под майонезом: «Оливье», «Мимоза» и закуски с крабовыми палочками лидируют в статистике отравлений на праздниках. Майонез служит питательной средой для бактерий, а многокомпонентные салаты обычно готовятся за сутки до застолья.
Мясо и фарш: Шашлыки, котлеты и купаты требуют жесткого контроля температурного режима и полной прожарки. Недоготовленная птица и рубленое мясо чреваты сальмонеллезом. Отдельную опасность представляет вяленая и копченая продукция кустарного производства.
Рыба и суши: В жару повышается риск отравления вяленой и копченой рыбой из-за накопления гистамина, а также опасность ботулизма в домашних вяленых тушках.
Овощи, фрукты и бахчевые: На кожуре арбузов, дынь и пучковой зелени в летний зной активно плодятся бактерии. Особенно коварны разрезанные плоды, продающиеся на уличных лотках без охлаждения — мякоть впитывает микробы с ножа и корки.
Домашние закрутки: Консервы без достаточной кислотности, особенно мясные и грибные, — основной источник ботулизма. Вздутая крышка («бомбаж») является стопроцентным сигналом к немедленной утилизации продукта без дегустации.
Лед и вода: Обеззараживание воды из открытых водоемов и льда из-под крана без кипячения грозит ротавирусными инфекциями и лямблиозом. Врачи напоминают: при первых признаках интоксикации — тошноте, рвоте и диарее — необходимо немедленно обращаться за медицинской помощью, а в жару лучше лишний раз перестраховаться и не хранить скоропортящиеся продукты вне холодильника дольше часа.
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