Назвали опасные для употребления в жару продукты

07 августа 2026, 21:31

В жару опасно есть молочные продукты и изделия с кремом

Фото: istockphoto/eternalcreative

С приходом аномальной жары в больницах страны фиксируют резкий рост числа пациентов с симптомами острой интоксикации. Медики бьют тревогу: столбик термометра, превышающий отметку в 25-30 градусов, превращает привычные продукты в идеальный инкубатор для бактерий, а стандартные правила кулинарной безопасности перестают работать.