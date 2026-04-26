Назвали основные смертоносные заболевания в ближайшую пятилетку
В ближайшие пять лет главными причинами смертности в мире останутся сердечно-сосудистые, онкологические и эндокринные заболевания, а также грипп. Об этом в интервью ТАСС заявил академик РАН, эпидемиолог, заместитель президента Российской академии образования Геннадий Онищенко.
По словам эксперта, грипп, несмотря на постоянную смену штаммов, продолжит занимать первое место по летальности среди всех инфекционных болезней. Эпидемиолог подчеркнул, что гриппозная инфекция нередко провоцирует развитие сердечно-сосудистых патологий и дает тяжелые осложнения.
Онищенко отметил, что за последние два десятилетия структура заболеваний с высоким уровнем смертности практически не изменилась. Даже в период пандемии коронавируса грипп наносил сопоставимый урон, а введенные властями ограничительные меры против COVID-19 одновременно снизили и заболеваемость гриппом.
Говоря о новых угрозах, академик указал, что обезьянья оспа уже проникла в человеческую популяцию, однако главной опасностью среди инфекций остается холера. Он напомнил, что седьмая пандемия холеры, начавшаяся еще в 1960-х годах, до сих пор не завершилась в глобальном масштабе. При этом для России, заверил специалист, эта угроза в настоящее время малоактуальна.
