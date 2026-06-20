Назвали популярный опасный продукт в магазине
Председатель Национального союза защиты прав потребителей Павел Шапкин назвал категории продуктов, наиболее подверженные риску заражения пищевыми инфекциями. В «красную зону» специалист включил блюда из птицы, листовые салаты и продукцию с высоким содержанием соусов.
Особое внимание в интервью порталу URA.RU эксперт обратил на зелень: по его словам, сальмонелла может встречаться на листьях салата даже чаще, чем на курином мясе. Шапкин настоятельно рекомендует потребителям тщательно оценивать внешний вид и запах таких продуктов перед покупкой.
Наибольшую бдительность, по мнению главы союза, следует проявлять при выборе готовых блюд, так как условия их хранения и приготовления зачастую скрыты от покупателя. Он советует обращать внимание на любые признаки порчи (изменение цвета, нехарактерный запах) и, при возможности, начинать знакомство с новой продукцией с маленьких порций.
Тема качества товаров остается актуальной на фоне статистики Роспотребнадзора: только в первом квартале 2026 года российские кассы заблокировали продажу почти 24,6 миллиона единиц просроченной продукции. Хотя система маркировки работает, эксперты предупреждают, что риск столкнуться с некачественным товаром сохраняется, особенно в сегменте кулинарии и готовой еды.
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