Назвали популярный опасный продукт в магазине

20 июня 2026, 13:01

Защитник прав потребителей Шапкин: от салата можно легко заразиться сальмонеллой

Фото: istockphoto/Minerva Studio

Председатель Национального союза защиты прав потребителей Павел Шапкин назвал категории продуктов, наиболее подверженные риску заражения пищевыми инфекциями. В «красную зону» специалист включил блюда из птицы, листовые салаты и продукцию с высоким содержанием соусов.