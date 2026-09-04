Назвали продукты усиливающие тревожность и стресс

04 сентября 2026, 18:28

Диетолог Залетова: бургеры и кофе усиливают тревожные состояния

Фото: istockphoto/Diy13

Врач-диетолог, специалист по фитотерапии и нутритивной поддержке Татьяна Залетова рассказала о влиянии рациона питания на эмоциональное состояние. По ее словам, связь между питанием и настроением объясняется работой оси «кишечник — мозг», пишет Sputnik.