Назвали продукты усиливающие тревожность и стресс
Врач-диетолог, специалист по фитотерапии и нутритивной поддержке Татьяна Залетова рассказала о влиянии рациона питания на эмоциональное состояние. По ее словам, связь между питанием и настроением объясняется работой оси «кишечник — мозг», пишет Sputnik.
Микробиом кишечника, состоящий из триллионов бактерий, напрямую влияет на выработку нейромедиаторов, включая серотонин и дофамин, отвечающих за регуляцию настроения. Как отметила эксперт, хронический стресс способен нарушать баланс микрофлоры, что, в свою очередь, может усиливать тревожность.
В группу риска входят продукты, вызывающие резкие скачки энергии с последующим спадом. Так, кофеин стимулирует нервную систему и провоцирует выброс кортизола, однако злоупотребление кофе приводит к постоянному напряжению и истощению ресурсов организма.
Особое внимание диетолог обратила на избыток сахара и рафинированных углеводов. Такая пища вызывает резкие колебания уровня глюкозы в крови, особенно у людей с лишним весом, инсулинорезистентностью или диабетом. Резкое снижение сахара после его подъема может сопровождаться чувством страха, тревогой и повышенной потливостью. Кроме того, постоянные скачки глюкозы повреждают сосуды и ускоряют развитие атеросклероза.
Залетова также предупредила об опасности ультрапереработанных продуктов и фастфуда. Чипсы, бургеры, картофель фри, колбасные изделия и крупы быстрого приготовления поддерживают хроническое воспаление и нарушают микробиоту, что разрушает связь между кишечником и мозгом и потенциально усиливает тревожные состояния.
Дополнительным триггером стресса врач назвала алкоголь. Его переработка создает избыточную нагрузку на организм и может усиливать негативные эмоциональные реакции, связанные со стрессом.
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