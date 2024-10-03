Социальный проект Деменция.net доступен для жителей Подмосковья

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Стать участниками социального проекта Деменция.net смогут жители Подмосковья. Как отметили в Благотворительном фонде «Память поколений», в мероприятиях Деменция.net поучаствовали уже свыше 23 тысяч человек.
Проект помогает повысить осведомленность населения о проблемах, связанных с когнитивным здоровьем, а также уровень знаний о профилактике и диагностике деменции и других расстройств. Помощь могут получить и те, кто ухаживает за больными.
Ранее сообщалось, какую сумму выплатили подмосковным семьям с новорожденными с начала текущего года.
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«На данный момент совместно с Всероссийским общественным движением «Волонтеры-медики» Фондом в 20 регионах России открыты региональные Центры профилактики когнитивных расстройств. В этих центрах любой желающий может бесплатно пройти скрининг на наличие когнитивных изменений, записаться на занятия Школы активного долголетия», — добавили в фонде «Память поколений».
Ранее сообщалось, какую сумму выплатили подмосковным семьям с новорожденными с начала текущего года.
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Никита Кротов