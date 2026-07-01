Назван главный сокращающий продолжительность жизни фактор

01 июля 2026, 12:48

Врач Гусман: Сон менее семи часов в сутки ускоряет старение

Фото: iStock/gorodenkoff

Врач и эксперт по долголетию Рафаэль Гарсия Гусман назвал главный фактор, который существенно сокращает продолжительность жизни. Об этом пишет издание ABC.