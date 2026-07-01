Назван главный сокращающий продолжительность жизни фактор
Врач и эксперт по долголетию Рафаэль Гарсия Гусман назвал главный фактор, который существенно сокращает продолжительность жизни. Об этом пишет издание ABC.
Гусман утверждает, что раньше малоподвижный образ жизни и неправильное питание считались основными причинами сокращения продолжительности жизни. Однако современные научные исследования изменили эту точку зрения.
По словам доктора, ученые доказали, что недостаток сна, когда его продолжительность менее семи часов, не только ускоряет процессы старения, но и снижает уровень энергии, нарушает обмен веществ, ослабляет иммунную систему и негативно влияет на здоровье мозга. Особенно важен качественный сон летом, когда жара сама по себе вызывает усталость из-за обезвоживания, и плохой ночной отдых только усугубляет ситуацию, подчеркивает Гусман.
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