Россиянам посоветовали отказаться от мата ради здоровья
Главный внештатный специалист по сердечно-сосудистой хирурги Минздрава России, президент общероссийской общественной организации «Лига здоровья нации», академик РАН Лео Бокерия рассказал, чем мат опасен для здоровья. Об этом пишет РИА Новости.
Несмотря на значимость сна и питания, академик уверен, что без отказа от ругательств любые попытки вести здоровый образ жизни будут тщетными. Он подчеркнул, что ненормативная лексика чаще всего используется людьми в моменты раздражения, злости или конфликта, когда они испытывают сильное эмоциональное напряжение.
По мнению эксперта, в такие периоды в организме происходят изменения, затрагивающие сосуды и артериальное давление. По этой причине важно уметь контролировать свои эмоции и следить за тем, что и как мы говорим, добавил Бокерия.
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