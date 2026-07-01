Россиянам посоветовали отказаться от мата ради здоровья

01 июля 2026, 12:27

Академик РАН Бокерия заявил, что мат опасен для здоровья

Фото: iStock/kieferpix

Главный внештатный специалист по сердечно-сосудистой хирурги Минздрава России, президент общероссийской общественной организации «Лига здоровья нации», академик РАН Лео Бокерия рассказал, чем мат опасен для здоровья. Об этом пишет РИА Новости.