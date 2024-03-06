Стоматолог предупредил об опасности российских анестетиков

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Отечественные анестетики сильно уступают зарубежным аналогам и могут быть опасны для организма человека. Об этом рассказал заместитель директора медицинского института РУДН, заведующий кафедрой терапевтической стоматологии, доцент Зураб Хабадзе.
«Для долгосрочного хранения анестетиков в них добавляют различные консерванты, и некоторые из них могут вызвать серьезные аллергические проявления. При первой встрече с аллергеном организм может не отреагировать, но при повторном его введении — вызвать весьма серьезную реакцию, вплоть до летального исхода», — отметил Хабадзе в беседе с изданием «Газета.Ru».
Он также рассказал, что у отечественных анестетиков эффект краткосрочный и иногда приходится использовать до трех доз. А это может спровоцировать токсические реакции у пациента.
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