Стало известно, что инсульт может произойти и у ребёнка

29 октября 2026, 08:20

Врач Рассказчикова: инсульт может произойти и у ребёнка

Фото: iStock/Smith Assavarujikul

Инсульт принято считать заболеванием взрослых, однако он может произойти и у ребёнка, в том числе в раннем возрасте. Об этом RT сообщила врач-невролог нейрохирургического отделения Российской детской клинической больницы Минздрава России Ирина Рассказчикова.