Стало известно, что инсульт может произойти и у ребёнка
Инсульт принято считать заболеванием взрослых, однако он может произойти и у ребёнка, в том числе в раннем возрасте. Об этом RT сообщила врач-невролог нейрохирургического отделения Российской детской клинической больницы Минздрава России Ирина Рассказчикова.
По словам специалиста, у детей инсульт встречается значительно реже, чем у взрослых. Причины его возникновения также имеют свои особенности. К ним относятся врождённые пороки сердца, заболевания сосудов, нарушения свёртываемости крови, некоторые генетические и гематологические патологии. В отдельных случаях на развитие инсульта влияют инфекции, травмы головы или шеи. Иногда у ребёнка выявляется сразу несколько факторов риска, подчеркнула она.
Ишемический инсульт характеризуется резким снижением или прекращением кровотока по артерии, питающей мозг, например, из-за закупорки сосуда тромбом. При геморрагическом инсульте происходит кровоизлияние в результате повреждения сосудистой стенки, пояснила Рассказчикова. Ещё одним опасным нарушением мозгового кровообращения является тромбоз вен и венозных синусов головного мозга, отметила она.
Невролог указала, что основным тревожным признаком является внезапное появление неврологических симптомов. Ребёнок может начать иначе двигаться, необычно говорить, терять равновесие, жаловаться на нарушение зрения или становиться непривычно сонливым, перечислила врач.
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