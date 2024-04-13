Кардиолог рассказала, как определить у себя аритмию

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Ощущение дискомфорта и неправильного сердцебиения может сигнализировать о наличии аритмии. Как распознать это заболевание у себя рассказала врач-кардиолог Мария Делова в эфире телеканала «Санкт-Петербург».
Болезни сердца могут скрыться за довольно обычными симптомами, которым легко не придать значение. Людям, которые испытывают неправильное сердцебиение, боль в груди, головокружение и быструю утомляемость во время физических нагрузок, стоит обратить внимание на эти признаки и обратиться к врачу, поскольку эти симптомы могут указывать на возможные нарушения сердечного ритма.
В группе риска находятся пациенты с патологиями сердца и сосудов: гипертонией, ишемической болезнью сердца, сердечной недостаточностью, пороками сердца и перенесенными инфарктами миокарда.
Другие патологии, такие как нарушения электролитного баланса, проблемы с щитовидной железой и чрезмерное употребление спиртных напитков, могут увеличить риск развития аритмии.
Ранее врач Екатерина Кашух объяснила «боль в сердце» после еды. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».
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В группе риска находятся пациенты с патологиями сердца и сосудов: гипертонией, ишемической болезнью сердца, сердечной недостаточностью, пороками сердца и перенесенными инфарктами миокарда.
Другие патологии, такие как нарушения электролитного баланса, проблемы с щитовидной железой и чрезмерное употребление спиртных напитков, могут увеличить риск развития аритмии.
Ранее врач Екатерина Кашух объяснила «боль в сердце» после еды. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».
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Алина Юрчак