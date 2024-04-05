Россиянам рассказали, как снизить риск гипертонии

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Врач Надежда Подкорытова заявила, что для снижения риска развития гипертонии необходимо поддерживать оптимальную массу тела или снижать её при наличии избытка веса.
Она пояснила, что лишний вес является дополнительной нагрузкой на сердце.
Кроме этого, специалист отметила, что для здоровья сердца нужно отказаться от курения и алкоголя, сократить потребление соли, поддерживать физическую активность, включить в рацион свежие овощи и фрукты.
Ранее кардиолог Игорь Видяскин заявлял, что тромбообразование во время перелётов (или переездов) может грозить людям с ожирением, а также пожилым гражданам.
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Кроме этого, специалист отметила, что для здоровья сердца нужно отказаться от курения и алкоголя, сократить потребление соли, поддерживать физическую активность, включить в рацион свежие овощи и фрукты.
«Пациентам с высокой вероятностью осложнений или наследственными рисками следует регулярно посещать врача-кардиолога. Пациентам, не имеющим патологий и генетической предрасположенности, — по рекомендации лечащего врача-терапевта», — добавила в беседе с RuNews24.ru Подкорытова.
Ранее кардиолог Игорь Видяскин заявлял, что тромбообразование во время перелётов (или переездов) может грозить людям с ожирением, а также пожилым гражданам.
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Мелисса Тимофеева