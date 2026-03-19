Назван неожиданный продукт для улучшения пищеварения
Специалист по питанию и диетолог Тим Спектор назвал продукт, который оказался неожиданно полезным для пищеварения и профилактики опасных заболеваний. Об этом сообщает Daily Mirror.
Диетолог подчеркнул, что попкорн является отличным источником клетчатки. В 100 граммах этого продукта содержится около 14,5 граммов пищевых волокон, которые способствуют улучшению работы кишечника, стабилизации уровня сахара в крови и снижению риска развития хронических заболеваний.
Как отметил Спектор, даже небольшое увеличение потребления клетчатки может благоприятно сказаться на здоровье сердечно-сосудистой системы. Для достижения наилучших результатов он рекомендовал выбирать попкорн без добавления сахара и масла, а также включать в рацион другие продукты, богатые клетчаткой, такие как фасоль, малина, авокадо и горох.
