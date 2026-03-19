Онколог Котов: Некоторые виды рака могут годами развиваться, оставаясь незамеченными
Существуют раковые опухоли, которые растут в человеке годами и никак себя не проявляют. Об этом в беседе с «Лентой.ру» сообщил хирург НМИЦ онкологии имени Петрова и член попечительского совета фонда «Не напрасно» Максим Котов.
Онколог отметил, что выживаемость при таких опухолях обычно высокая. Чаще всего их обнаруживают случайно, например, во время диспансеризации или обследования по другому поводу. Без таких обследований опухоль могла бы остаться незамеченной и не повлиять на продолжительность и качество жизни, подчеркнул специалист.
Он подчеркнул, что предсказать, как поведет себя опухоль, сложно. Даже если исследования показывают медленный рост рака, существует риск, что в будущем опухоль может начать быстро расти. Такие случаи действительно фиксируются.
В качестве примера Котов привел рак щитовидной железы. Он может сопровождаться папиллярными микрокарциномами — опухолями размером менее одного сантиметра, которые растут очень медленно. Несмотря на это, часть пациентов с таким диагнозом в конечном итоге нуждается в хирургическом лечении.
Читайте также: