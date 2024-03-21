Педиатр Одинаева рассказала, чем опасен лед для детей

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Подмосковные врачи предупреждают об опасности тонкого льда. Об этом сообщила пресс-служба министерства здравоохранения Московской области.
Главный педиатр Подмосковья, директор НИКИ детства Нисо Одинаева отметила, что прогулка у водоемов или нахождение на льду может привезти к необратимым последствиям.
Также она добавила, что если человек провалился под лед и его вытащили, необходимо немедленно отвезти его в тепло, вызвать скорую помощь и активно растереть тело до покраснения кожи и выпить горячего чая.
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«Самое страшное, что даже компания детей не сможет оказать помощь провалившемуся под лед. Ребята в такой ситуации могут просто растеряться или не знать, как правильно помочь. Уже при температуре воды -2 градуса летальный исход может наступить через 5-8 минут. Весенний лед ломается резко и ребенок просто не успеет ничего сделать. Очень важно научить ребенка, что в случаях падения под лед человека ему необходимо срочно позвать взрослых или позвонить в 112», — подчеркнула Нисо Одинаева.
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Мира Полтева