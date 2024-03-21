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Педиатр Одинаева рассказала, чем опасен лед для детей

21 марта 2024, 11:57
Фото: istockphoto / Pawel Kajak

Фото: istockphoto / Pawel Kajak

Подмосковные врачи предупреждают об опасности тонкого льда. Об этом сообщила пресс-служба министерства здравоохранения Московской области.
Главный педиатр Подмосковья, директор НИКИ детства Нисо Одинаева отметила, что прогулка у водоемов или нахождение на льду может привезти к необратимым последствиям.

«Самое страшное, что даже компания детей не сможет оказать помощь провалившемуся под лед. Ребята в такой ситуации могут просто растеряться или не знать, как правильно помочь. Уже при температуре воды -2 градуса летальный исход может наступить через 5-8 минут. Весенний лед ломается резко и ребенок просто не успеет ничего сделать. Очень важно научить ребенка, что в случаях падения под лед человека ему необходимо срочно позвать взрослых или позвонить в 112», — подчеркнула Нисо Одинаева.


Также она добавила, что если человек провалился под лед и его вытащили, необходимо немедленно отвезти его в тепло, вызвать скорую помощь и активно растереть тело до покраснения кожи и выпить горячего чая.

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#подмосковье
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Детские травматологи прооперировали ребенка с переломами бедер
21 марта 2024, 12:55

Фото: istockphoto / gorodenkoff

Детские травматологи прооперировали ребенка, сломавшего оба бедра катаясь с горки «паровозиком». Об этом сообщила пресс-служба министерства здравоохранения Московской области.
Ребенка доставили в больницу с жалобами на сильные боли в бедре и деформацией нижних конечностей.

«К сожалению, иногда невинное баловство заканчивается серьезной травмой, как и случилось с нашим маленьким пациентом. После всех диагностических мероприятий проведено хирургическое лечение – отломки костей сопоставлены и фиксированы титановыми эластичными стержнями. Когда пациент полностью восстановится, его ждёт повторная операция для удаления металлических конструкций», - объяснил главный главный врач МОДКТОБ Александр Григорьев.

В настоящий момент 10-летний мальчик проходит амбулаторное лечение ​под наблюдением специалистов.

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#подмосковье
#ребёнок
#травма
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Свыше 8 тысяч человек посетили подмосковные школы сахарного диабета
21 марта 2024, 10:55

Фото: istockphoto / Maya23K

Более 8 тысяч человек посетили школы сахарного диабета с начала года в Подмосковье. Об этом сообщила пресс-служба министерства здравоохранения Московской области.
В школах людям помогают обучиться правильно контролировать сахар.

«На таких занятиях пациенты с сахарным диабетом 1-го и 2-го типов смогут обучиться принципам правильного питания и анализу результатов измерения уровня сахара в крови. Обучение пациентов с сахарным диабетом играет важную роль, поскольку течение заболевания зависит, в том числе, и от самого человека. Сейчас в Подмосковье работает почти 60 школ сахарного диабета для взрослых. С начала года обучение в них прошли уже около 8 тыс. пациентов», — поделилась первый зампред правительства Московской области Светлана Стригункова.

Стоит отметить, что записаться в школу сахарного диабета можно после постановки диагноза у лечащегося врача.

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#заболевания
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К программе «Эффективный ФАП» присоединятся ещё около 80 медучреждений Подмосковья
21 марта 2024, 10:48

Фото: пресс-служба Минздрава МО

Программа «Эффективный ФАП» реализуется в Московской области: в рамках программы расширяется перечень медицинских услуг, которые пациенты могут получить в фельдшерско-акушерских пунктах. В текущем году к программе присоединятся ещё почти 80 подмосковных ФАПов, сообщает пресс-служба министерства здравоохранения региона.
«Проект «Эффективный ФАП» делает медицинскую помощь более доступной и удобной для жителей деревень и сел. (…) Сейчас в проекте участвует 321 фельдшерско-акушерский пункт, а до конца года будет уже 400 ФАПов», — цитируются в сообщении слова первого зампреда правительства Подмосковья Светланы Стригунковой.
В ФАПах, участвующих в проекте, можно пройти первый этап диспансеризации, телемедицинскую консультацию и получить льготные лекарства. Кроме того, в фельдшерско-акушерские пункты выезжают бригады узкопрофильных врачей, чтобы жители могли попасть к ним на приём, не покидая свой населённый пункт.

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#подмосковье
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Названо мощнейшее успокоительное
Врач Савенко назвала отвар мяты мощным успокоительным
20 марта 2024, 23:43

Фото: istockphoto.com/YelenaYemchuk

Эндокринолог Вероника Савенко заявила, что отвар мяты является мощнейшим успокоительным средством.
«Мята — мощнейшее успокоительное средство. Иногда достаточно аромата мяты. Чай и настои из неё стимулируют работу мозга, улучшают сон. Пустырник быстро снимет нервное напряжение, также поможет заснуть. Из пустырника готовят отвары, настои, настойки, экстракты», — пояснила в беседе с NEWS.ru Савенко.

Кроме мяты и пустырника в качестве успокоительных можно использовать лаванду и тимьян.

Врач подчеркнула, что перед употреблением любых подобных средств необходимо проконсультироваться со специалистом.

Ранее врач-эндокринолог, диетолог Оксана Михалева советовала пожилым людям отказаться от мясной гастрономии, поскольку эти продукты могут вызвать рак кишечника.

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#продукты
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Врач Жито заявил о большей подверженности мужчин раку лёгких и мочевого пузыря
20 марта 2024, 23:36

Фото: istockphoto.com/Korrawin

Терапевт Алексей Жито заявил, что мужчины более подвержены таким типам онкологии, как рак лёгких и мочевого пузыря.
«Из-за гормональных изменений рак груди у мужчин встречается намного реже, чем у женщин. Также у мужчин достоверно больше рака легких, особенно у курильщиков, рака пищевода, рака мочевого пузыря, то есть мужчины в целом по этим органам более подвержены онкологическим заболеваниям», — пояснил в беседе с NEWS.ru Жито.

Ранее онколог Сергей Пикулин рассказал, что длительная и сильная головная боль может указывать на наличие опухоли мозга. По его словам, такая боль может усиливаться при наклонах, перемене позы или физической нагрузке.

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#онкология
#здоровье
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Диетолог Редина назвала продукты, замедляющие процесс старения
20 марта 2024, 22:29

Фото: iStock/nensuria

Старение является естественным процессом, однако существуют продукты, которые могут замедлить его и помочь поддерживать здоровье на достойном уровне.
Диетолог Ольга Редина в беседе с «Вечерней Москвой» рассказала, что одними из самых важных элементов, замедляющих процесс старения, являются антиоксиданты. Они помогают бороться со свободными радикалами, которые разрушают клетки организма.

Антиоксиданты содержатся в ягодах, фруктах, особенно цитрусовых, орехах, некрахмалистых овощах, тёмном шоколаде и зелёном чае, рассказала специалист.

Также процессы старения позволяет замедлить коллаген – белок, отвечающий за упругость кожи. Он содержится в таких продуктах как яйца, мясо, костный бульон, морские водоросли и рыба.

Редина отметила важность правильного питания в целом. Необходимо употреблять достаточное количество белков, жиров, углеводов, витаминов и минералов для обеспечения организма всеми необходимыми компонентами для поддержания здоровья и молодости.

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#диетолог
#витамины
#питание
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Постоянная зевота оказалась симптомом опасных болезней
Врач Уильямс: постоянная беспричинная зевота может говорить о наличии болезней
20 марта 2024, 15:24

Фото: istock / demaerre

Несмотря на то, что зевота — это ественное явление, в некоторых случаях она может сигнализировать о наличии опасных заболеваний. Об этом предупредила терапевт Зои Уильямс, пишет The Sun.
Врач пояснила, что слишком активное зевание может быть вызвано рассеянным склерозом, печеночной недостаточностью. В редких случая зевоту вызывает инсульт или опухоль головного мозга.

«Также человек может много зевать из-за стресса, усталости, беспокойства. Зевоту могут вызывать и побочные эффекты от приема лекарств», — пояснила Уильямс.
Терапевт призвала обратить внимание на наличие постоянной зевоты. Особенно, если для этого нет причины. Если она начинает беспокоить человека, ему стоит как можно быстрее обратиться за помощью к медикам.

Ранее нарколог рассказал, как понять — алкоголик ли ты. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

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#терапевт
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Диетолог Басова рассказала, как избежать весеннего авитаминоза у детей
20 марта 2024, 13:46

Фото: пресс-служба здравоохранения Московской области

Диетолог НИКИ детства Анна Басова рассказала, как предотвратить весенний авитаминоз у детей. Об этом сообщила пресс-служба здравоохранения Московской области.
Врач подчеркнула, что симптомами авитаминоза являются сонливость, сильная усталость и обострение хронических заболеваний.

«Авитаминоз свидетельствует о полном отсутствии витаминов. Большинство витаминов не могут самостоятельно синтезироваться и обязательно должны поступать вместе с пищей. Важно кормить ребенка натуральными продуктами: мясом, рыбой, фруктами, кашами, злаками, молочными продуктами. К сожалению, сегодня очень выражен у детей и подростков железодефицит, связанный с недостаточным потреблением мясной пищи. С мясом ребенок получает 20 аминокислот, 8 из которых являются незаменимыми», — отметила Анна Басова.

Кроме этого, специалист также советует принимать витамин Д в профилактической дозе.

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#врачи
#ребёнок
#витамины
#дети
#диетолог
#подмосковье
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От веселья до смерти: Нарколог рассказал, как понять — алкоголик ли ты
Нарколог Вашкин перечислил признаки алкоголизма на каждой стадии
20 марта 2024, 12:47

Фото: istock / KatarzynaBialasiewicz

Лечение алкогольной зависимости будет наиболее эффективной, если выявить её на ранней стадии. Врач нарколог, психиатр-нарколог, психодиагност, организатор здравоохранения, писатель и популяризатор медицины Дмитрий Вашкин в беседе с «АиФ» рассказал, как определить наличие заболевания у себя или члена семьи.
«Первая (начальная) стадия алкоголизма характерна, в первую очередь, патологическим влечением к алкоголю. Те, кто на ней пребывают, пьют не ради того, чтобы поддержать компанию, а исключительно ради того, чтобы достичь состояния опьянения», — заявил эксперт.

Как утверждает эксперт, уже на этой стадии опьянение не приносит зависимому человеку «нужного» состояния эйфории, а после употребления приятного появляется раздражительность, агрессия и придирчивость. Также появляются беспричинные перепады настроения. Также зависимый перестает видеть значимость в том, что раньше казалось важным. Например, возможно вождение авто в нетрезвом состоянии, прогулы на работе, отсутствие дома по ночам.

В какой-то момент у человека появляются запасы спиртного в доме, возможно и в скрытых местах.

Начальная стадия алкоголизма может протекать достаточно долго, отметил нарколог. При употреблении алкоголя на постоянной основе она способна перетечь во вторую стадию за полгода — год.

На второй стадии у зависимого появляются психопатоподобные состояния, бессонница или кошмары во сне, дрожь в руках и в теле, головные боли, учащенное сердцебиение, потеря аппетита.

Меняется и внешность, — на лице появляются отеки, мешки под глазами, покраснение глаз. Человек может перестать следить за собой и стать менее опрятным. При отсутствии своевременного лечения вторая стадия составляет от 5 до 15 лет.

«Третья (конечная) стадия уже формирует психический дефект. Можно назвать ее стадией деградации личности, так как у зависимого преобладают снижение интеллектуальных функций, отсутствие чувств любви и нежности, нарастает распущенность и грубость. Этой стадии сопутствуют нарушения со стороны внутренних органов: болезни печени, поджелудочной железы, пищеварения и др.», — предупредил Вашкин.
Без лечения 3-й стадии истощенный этанолом человек может скончаться.

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