Постоянная зевота оказалась симптомом опасных болезней

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Несмотря на то, что зевота — это ественное явление, в некоторых случаях она может сигнализировать о наличии опасных заболеваний. Об этом предупредила терапевт Зои Уильямс, пишет The Sun.
Врач пояснила, что слишком активное зевание может быть вызвано рассеянным склерозом, печеночной недостаточностью. В редких случая зевоту вызывает инсульт или опухоль головного мозга.
Терапевт призвала обратить внимание на наличие постоянной зевоты. Особенно, если для этого нет причины. Если она начинает беспокоить человека, ему стоит как можно быстрее обратиться за помощью к медикам.
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«Также человек может много зевать из-за стресса, усталости, беспокойства. Зевоту могут вызывать и побочные эффекты от приема лекарств», — пояснила Уильямс.
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Алина Юрчак