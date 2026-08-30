Терапевт назвала четыре разрушающие здоровье повседневные привычки
Терапевт АО «Медицина» (клиника академика Ройтберга) Светлана Бурнацкая рассказала, под влиянием каких четырех повседневных привычек развиваются ожирение, гипертония, диабет, сердечно-сосудистые и другие хронические заболевания. Об этом пишет «Лента.ру».
Бурнацкая назвала одной из вредных привычек, негативно влияющих на здоровье, малоподвижный образ жизни. По её словам, длительное сидение за компьютером, в автомобиле или перед телевизором замедляет метаболизм, ухудшает кровообращение и увеличивает риск гипертонии, сердечно-сосудистых заболеваний, диабета и даже депрессии. Это касается даже тех, кто время от времени занимается спортом, отметила она.
Другой скрытой угрозой для здоровья, по мнению доктора, является хронический недостаток сна. Она объяснила, что регулярное использование гаджетов перед сном, нерегулярный график и попытки компенсировать недостаток сна в выходные ухудшают качество восстановления организма, способствуют набору веса, нарушению обмена веществ и повышают риск депрессии и сердечно-сосудистых заболеваний.
Бурнацкая также подчеркнула, что неправильное питание наносит вред здоровью. Избыток сахара, соли, переработанных продуктов, газированных напитков и фастфуда, а также нерегулярное питание увеличивают риск ожирения, диабета и высокого артериального давления. Кроме того, терапевт назвала постоянный стресс четвёртым фактором, способствующим развитию серьёзных заболеваний.
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