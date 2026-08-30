Терапевт назвала четыре разрушающие здоровье повседневные привычки

30 августа 2026, 19:01

Терапевт Бурнацкая: Малоподвижный образ жизни и недосып приводят к диабету

Фото: iStock/demaerre

Терапевт АО «Медицина» (клиника академика Ройтберга) Светлана Бурнацкая рассказала, под влиянием каких четырех повседневных привычек развиваются ожирение, гипертония, диабет, сердечно-сосудистые и другие хронические заболевания. Об этом пишет «Лента.ру».