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Диетолог рассказала, как привести организм в порядок после насыщенных едой праздников

Диетолог Мойсенко: после праздников нужно исключить алкоголь и соблюдать режим
Фото: istockphoto / Foxys_forest_manufacture

Фото: istockphoto / Foxys_forest_manufacture

После новогодних праздников важно помочь своему организму восстановиться и постепенно вернуться к здоровому питанию. Как начать приводить питание в порядок после насыщенных едой каникул рассказала в беседе с «Радио 1» главный врач клиники «Риммарита», кандидат медицинских наук и диетолог Мойсенко Римма Васильевна.

Восстановление режима после праздников


«Первое с чего стоит начать — с очистки холодильника и всех шкафчиков, где запрятаны продукты питания, которые дают нам лишние калории. В первую очередь нужно убрать с глаз долой продукты питания, которые реально приводят к лишнему весу», — отметила Мойсенко.


Также она отметила, что следует отказаться от алкоголя, поскольку он повышает проницаемость клеточных мембран и ускоряет поглощение пищи, которую люди употребляют вместе с алкоголем. Из-за активного поглощения пищи и алкоголя перегружаются все органы человека, включая печень и кишечник, что негативно влияет на организм.

Кроме того, она отметила, что для восстановления после праздников важно наладить режим дня и ложиться спать не позднее 23:00, поскольку обновление клеточных мембран происходит в ночное время.

«Мы являемся частью природы. В согласии с ней у нас есть циркадный ритм выработки определённых гормонов, которые участвуют у нас в обменных процессах», — сказала врач.

Фото: istockphoto / Panupong Piewkleng

Чем опасны фрукты


«Если мы намерены сбросить лишний вес и провести детоксикацию, то нужно избавиться от жирных, острых, жареных продуктов. Питание должно быть без излишних жиров, без сладкого и без фруктов», — поделилась Мойсенко.

Диетолог объяснила, что фруктоза, содержащаяся во фруктах, не обеспечивает организм необходимой энергией, так как мозг не воспринимает её как источник питания. В результате человек ощущает голод даже после употребления фруктов, что может привести к перееданию.

«Далее фруктоза всё-таки входит в клетку печени, что приводит к развитию жирового гепатоза. В печени идёт накопление токсических элементов, а не сбрасывание. Фруктоза мешает детоксикации печени. Лучше отдать предпочтение ягодам или овощам», — рассказала она.

Диетолог рассказала, как сбросить лишний вес после новогодних праздников
Диетолог рассказала, как сбросить лишний вес после новогодних праздников

Избавиться от сладкого


«Продукты, сочетающие сладкое и жирное, тоже крайне вредны для печени и кишечника, потому что порождают развитие патогенной флоры», — отметила Мойсенко

Патогенная микрофлора включает в себя микроорганизмы, которые вызывают инфекционные заболевания, например кандидоз.

«Кандидоз забирает из ваших продуктов питания магний, витамины группы Б, железо. Мы в своей биохимии уже не увидим эти витамины, так как они остаются в биоплёнке кандидозной флоры», — рассказала врач.

Она добавила, что это приводит к снижению иммунитета и может вызвать заболевания.

«Праздник — это здорово. Но праздник — это всегда чревоугодие, а чревоугодие приводит к болезням через ухудшение состояния кишечной флоры. Эту цепочку мы должны знать», — подчеркнула Римма Васильевна.

Врач также сообщила, что человеческий организм очень мудрый и способен сам определять, когда нужно остановиться употреблять те или иные продукты и напитки.

Фото: istockphoto / Vadym Petrochenko

Каким должен быть рацион питания


«Берём бокал 300 грамм и набиваем его всем, чем хотим: овощи — прекрасно. Если зябко и холодно, то это могут быть всевозможные супчики, пюре», — рассказала диетолог.

Помимо этого, в рацион питания можно добавлять разные крупы, зелень, белок.

«Лучше уйти от красного мяса. Если прямо тяжело без белого мяса, то можно съесть 100 граммов в день в готовом виде. Но кусочек должен быть не жаренный, не жирный и без кожицы», — добавила Мойсенко.

Также полезно время от времени проводить моноразгрузочные дни, например, в течение суток питаться отварной курицей или отварным рисом.

«Нужно подготовить свой мозг к тому, что это может быть не очень вкусно, но это будет полезно. Эта польза обеспечит нам профилактику как минимум простудных заболеваний, убережёт от инфекций. Монопитание — прекрасно, без соли — прекрасно, воды пить много», — подытожила Римма Васильевна.

Фото: istockphoto / Vladimir Mironov

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Травматолог МОЦОМДа рассказал, как избежать травм во время зимних развлечений
09 января 2025, 17:48

Фото: Министерство здравоохранения Московской области

Зимние развлечения могут быть не только приятными, но и опасными. Врач-травматолог-ортопед из Московского областного центра охраны материнства и детства (МОЦОМД) рекомендует соблюдать простые правила безопасности, чтобы избежать несчастных случаев.
«При катании на санках выбирайте безопасные склоны без препятствий, таких как деревья или камни. Убедитесь, что спуск не выходит на проезжую часть. Дети должны кататься под присмотром взрослых. Для лыжников важно правильно подобрать экипировку. Перед выходом на трассу важно размяться, чтобы не было растяжений. Начинающим лучше избегать крутых склонов и кататься в специально оборудованных зонах», — рассказал специалист центра.
Кроме того, он подчеркнул, что необходимо пользоваться средствами защиты: шлемы, наколенники и налокотники снизят риск получения травм.

Погодные условия тоже имеют значение. При сильном ветре, тумане или гололёде рекомендуется отложить катание. Температура воздуха должна быть не ниже -15 градусов по Цельсию.

«Если вы новичок, не стоит сразу выбирать сложные трассы. Начните с пологих склонов и простых маршрутов. Катайтесь в комфортном темпе, избегайте гонок и соревнований, если чувствуете себя неуверенно», — подчеркнул травматолог.

При получении травмы, необходимо принять соответствующие меры:

  • обеспечить пострадавшему покой;
  • приложить холодный компресс при ушибах.
  • при подозрение на серьёзное повреждение, например, перелом или растяжение — обратиться за медицинской помощью.

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28 тыс. доноров Московской области получат увеличенную ежегодную выплату
09 января 2025, 16:20

Фото: пресс-служба Минсоцразвития МО

28 тыс. подмосковных доноров крови получат ежегодную выплату в увеличенном размере, сообщила вице-губернатор Московской области Людмила Болатаева. В наступившем году выплату награждённым знаком «Почётный донор СССР» или «Почётный донор России» проиндексировали ежегодную выплату на 4,5%.
«Почётные доноры получат увеличенную ежегодную выплату – 18 тыс. рублей. В нашем регионе почти 28 тыс. жителей носят это почётное звание и получают меры поддержки. За 2024 год наш областной центр крови заготовил свыше 70 тонн крови и её компонентов», – рассказала Болатаева.
Как напомнили в Минсоцразвития Подмосковья, доноры региона также имеют право на бесплатный проезд на общественном транспорте Москвы и Подмосковья. Помимо этого, предусмотрена компенсация за коммунальные услуги и ежемесячная выплата донорам-пенсионерам и предпенсионерам. В текущем году на меры социальной поддержки доноров выделено более 600 млн рублей.

Кроме финансовой поддержки, почётные доноры могут рассчитывать на различные привилегии. Например, чтобы восстановить силы после сдачи крови, донор может получить обед за счёт учреждения или компенсацию обеда в размере не менее 5% от прожиточного минимума в регионе.

Донор освобождается от работы в день сдачи крови и имеет право на дополнительный день отдыха. Для почётных доноров работодатель обязан предоставить ежегодный оплачиваемый отпуск в удобное время года.

Для получения статуса почётного донора нужно сдать кровь 40 раз, плазму – 60 раз. Можно также сочетать количество сдачи обоих компонентов.

В Московской области работает онлайн-платформа для доноров, на которой можно найти всю подробную информацию.

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Подмосковный врач Муценко рассказала, как начать работу в новом году без стресса
09 января 2025, 14:35

Фото: пресс-служба Минздрава МО

Начиная работу в новом году после длительных праздников, следует уделить внимание правильному питанию. Об этом заявила заведующая Детской поликлиники №3 Московского областного центра охраны материнства и детства, врач-педиатр Ольга Муценко.
«Очень важен режим питания. После праздничных застолий стоит перейти на лёгкую, сбалансированную пищу, богатую витаминами и минералами. Это улучшит самочувствие и придаст энергии», – отметила специалист, слова которой приводит пресс-служба подмосковного Минздрава.
Врач также советует постепенно увеличивать физическую активность. Прогулки на свежем воздухе, зарядка или йога помогут вернуть тонус и поднять настроение. Нельзя забывать и о психологической подготовке.
«Составьте список задач на первые рабочие дни, чтобы избежать стресса. Настройтесь на позитивный лад, вспомните свои достижения и цели. Обсудите с коллегами планы, поделитесь впечатлениями о праздниках. Это укрепит командный дух и облегчит адаптацию», – добавила Муценко.
Она также рекомендовала не бояться делегировать задачи в случае ощущения перегрузки. Плавное возвращение к рабочему ритму – залог успешного старта в Новом году, заключила специалист.

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Врач Шестакова рассказала, как «гулять» на балконе с малоподвижными пациентами

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#здравоохранение
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В Подмосковье приглашают доноров с I, II и III отрицательными группами крови
09 января 2025, 13:40

Фото: istockphoto.com/Ratana21

В медицинских учреждениях Московской области в настоящее время наблюдается повышенная потребность в первой, второй и третьей группах крови с отрицательным резус-фактором, необходимо также пополнить запасы ещё нескольких групп, сообщает пресс-служба подмосковного министерства здравоохранения.
«По состоянию на 9 января повышенная потребность есть в I, II и III отрицательных группах крови. Кроме того, нужно пополнение запаса I и III положительных, а также IV отрицательной групп крови», — сказала заведующая экспедиции с центром управления запасами компонентов крови Московского областного центра крови Анастасия Федорова.

Фото: пресс-служба Минздрава МО

Люди с нужной группой крови могут сделать донацию как в Московском областном центре крови, так и в его отделениях в Воскресенске, Щёлкове, Орехово-Зуеве и Подольске. Донором может стать человек от 18 лет без противопоказаний. При этом решение о допуске к донации примет на месте врач-трансфузиолог по итогам обследования.

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#минздрав мо
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#донорская кровь
#московская область
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Врач Шестакова рассказала, как «гулять» на балконе с малоподвижными пациентами
09 января 2025, 09:45

Фото: пресс-служба Минздрава МО

Люди, у которых есть проблемы с передвижением, нередко вообще не выходят на улицу в зимний период, это относится и к паллиативным пациентам. При этом такое затворничество плохо сказывается на самочувствие. Безопасной альтернативой зимним прогулкам может стать отдых на балконе, однако важно правильно его организовать. О том, как это сделать, рассказала руководительница координационного центра паллиативной помощи Московской области Анна Шестакова, сообщает пресс-служба регионального Минздрава.
Во-первых, нужно подобрать подходящую одежду и обувь. При этом следует учесть, что на балконе может быть холоднее, чем на улице. К тому, же, когда человек сидит, а не ходит, ему гораздо легче замёрзнуть.

Вторая рекомендация касается подготовки места для сидения.

«Это место должно быть удобным и в идеале достаточно высоким для того, чтобы сидящий мог наблюдать за тем, что происходит на улице», — сказала Анна Шестакова.
Согреться во время такого отдыха поможет кружка чая, при этом напиток должен быть не слишком горячим, чтобы пациент не обжёгся.

«И если вы не можете всё время «прогулки» находиться рядом, обеспечьте пациенту возможность в любую минуту вас позвать, если пребывание на балконе вдруг начнёт приносить дискомфорт», — подытожила эксперт.
Полная информация о помощи паллиативным пациентам в Московской области размещена на портале palliative.zdrav.mosreg.ru. Кроме того, все вопросы по этой теме можно задать по телефону координационного центра паллиативной помощи: 7(498) 683-83-83.

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#минздрав мо
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В ЖК «Жулебино парк» открылась взрослая поликлиника
09 января 2025, 09:19

Фото: Министерство жилищной политики Московской области

В жилом районе «Жулебино парк» состоялось торжественное открытие взрослой поликлиники на 100 посещений в смену. Компания ПИК построила медицинское учреждение в рамках комплексного развития территории в городском округе Люберцы, сообщает Министерство жилищной политики Московской области.
Встроенная и пристроенная поликлиника на 100 посещений в смену спроектирована в соответствии с медико-технологическим заданием и разработана для жилого комплекса. Медицинское учреждение занимает часть первого этажа жилого дома и весь первый этаж пристроенного корпуса 13.

Здание состоит из четырёх функциональных зон: вестибюльной группы, амбулаторного отделения с кабинетами врачей, отделения функциональной диагностики и физиотерапии, а также служебно-бытовой зоны. Все выходы в новой поликлинике находятся на уровне земли.

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В Европе оценили вероятность новой пандемии из-за метапеневмовируса
ЕК: Новая пандемия из-за метапневмовируса Европе не грозит
08 января 2025, 16:04

Фото: istockphoto/tuachanwatthana

На текущий момент Европе нет необходимости готовиться к новой вспышке пандемии, подобной той, которая была из-за COVID-19, в связи с распространением в Китае вируса HMPV (метапневмовируса).
Об этом заявила официальный представитель Еврокомиссии Ева Грнцирова. Она указала, что ЕК работает в тесном контакте со Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ) и в курсе того, как развивается ситуация в Китае. Специальное медицинское агентство отслеживает буквально каждый случай заболевания. В ближайшее время ситуация будет обсуждаться на заседании комитета по здравоохранению.

Спикер ЕК также заявила, что в настоящее время не готова озвучить данные о заболевших метапневмовирусом в странах Евросоюза.

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Врач Леонтьева рассказала, чем опасен китайский вирус HMPV
08 января 2025, 13:36

Фото: istockphoto/Maksim Tkachenko

Из Китая снова поступают сообщения о быстром распространении нового и опасного вируса HMPV (метапневмовирус). Как и коронавирус, эта болезнь серьёзно поражает дыхательные пути.
В разговоре с информационным агентством RuNews24.ru врач-терапевт Наталья Леонтьева рассказала об опасности, особенностях симптоматики и лечения этого заболевания. По её словам, как и COVID-19, эта болезнь передаётся через кашель, чихание и контакты с заражёнными поверхностями. Метапневмовирус — это респираторная инфекция, поражающая дыхательные пути.

«Этот вирус особенно опасен для маленьких пациентов, пожилых людей и лиц с ослабленным иммунитетом», — подчеркнула специалист.

Она отметила, что поначалу течение болезни напоминает лёгкую простуду или грипп, однако у многих пациентов вирус резко прогрессирует, вызывая сильную одышку и значительное повышение температуры тела.

Для облегчения симптомов рекомендуется отдыхать, пить побольше чистой воды, принимать жаропонижающие и обезболивающие средства, а также делать ингаляции с солевым раствором. Также следует избегать курения, попадания в лёгкие пыли и дыма.

«При появлении симптомов, особенно у детей и пожилых, необходимо обратиться к врачу», — подчеркнула врач.

Она напомнила, что самолечение чревато опасностью не только для здоровья, но и для жизни. Чтобы снизить опасность заражения необходимо чаще мыть руки, избегать прикосновений руками к лицу и не контактировать с заболевшими. Специальных лекарственных средств и вакцин против метапневмовируса пока не существует.

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#вирус
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#тела
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Диетолог рассказала, как сбросить лишний вес после новогодних праздников
Капустина: убрать лишний вес после новогодних праздников помогут тренировки
07 января 2025, 12:58

Фото: istockphoto/Drazen Zigic

Сбросить лишний вес после новогодних каникул поможет физическая активность, включая тренировки и прогулки. Об этом ИА RuNews24.ru рассказала врач диетолог Алена Капустина. Доктор пояснила, что начать можно с утренней зарядки, постепенно увеличивая интенсивность.
Кроме того, Капустина отмечает, что похудеть поможет уменьшение порций еды, а также замена высококалорийных продуктов овощами, фруктами и белками.

«Пейте больше воды. Она помогает ускорить метаболизм и вывести токсины из организма. Ешьте 5–6 раз в день небольшими порциями, чтобы поддерживать уровень сахара в крови стабильным и избежать переедания. И, конечно же, спите достаточно. Недостаток сна может привести к перееданию и нарушению обмена веществ», — добавила врач.
Капустина заключила, что нужно избегать стрессовых ситуаций, ведь они способны вызвать желание сладостей и мучного. При серьезных проблемах с весом необходимо обратиться к специалистам и проконсультироваться.

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