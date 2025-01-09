Диетолог рассказала, как привести организм в порядок после насыщенных едой праздников

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После новогодних праздников важно помочь своему организму восстановиться и постепенно вернуться к здоровому питанию. Как начать приводить питание в порядок после насыщенных едой каникул рассказала в беседе с «Радио 1» главный врач клиники «Риммарита», кандидат медицинских наук и диетолог Мойсенко Римма Васильевна.
Восстановление режима после праздников
«Первое с чего стоит начать — с очистки холодильника и всех шкафчиков, где запрятаны продукты питания, которые дают нам лишние калории. В первую очередь нужно убрать с глаз долой продукты питания, которые реально приводят к лишнему весу», — отметила Мойсенко.
Также она отметила, что следует отказаться от алкоголя, поскольку он повышает проницаемость клеточных мембран и ускоряет поглощение пищи, которую люди употребляют вместе с алкоголем. Из-за активного поглощения пищи и алкоголя перегружаются все органы человека, включая печень и кишечник, что негативно влияет на организм.
Кроме того, она отметила, что для восстановления после праздников важно наладить режим дня и ложиться спать не позднее 23:00, поскольку обновление клеточных мембран происходит в ночное время.
«Мы являемся частью природы. В согласии с ней у нас есть циркадный ритм выработки определённых гормонов, которые участвуют у нас в обменных процессах», — сказала врач.
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Чем опасны фрукты
«Если мы намерены сбросить лишний вес и провести детоксикацию, то нужно избавиться от жирных, острых, жареных продуктов. Питание должно быть без излишних жиров, без сладкого и без фруктов», — поделилась Мойсенко.
Диетолог объяснила, что фруктоза, содержащаяся во фруктах, не обеспечивает организм необходимой энергией, так как мозг не воспринимает её как источник питания. В результате человек ощущает голод даже после употребления фруктов, что может привести к перееданию.
«Далее фруктоза всё-таки входит в клетку печени, что приводит к развитию жирового гепатоза. В печени идёт накопление токсических элементов, а не сбрасывание. Фруктоза мешает детоксикации печени. Лучше отдать предпочтение ягодам или овощам», — рассказала она.
Диетолог рассказала, как сбросить лишний вес после новогодних праздников
Избавиться от сладкого
«Продукты, сочетающие сладкое и жирное, тоже крайне вредны для печени и кишечника, потому что порождают развитие патогенной флоры», — отметила Мойсенко
Патогенная микрофлора включает в себя микроорганизмы, которые вызывают инфекционные заболевания, например кандидоз.
«Кандидоз забирает из ваших продуктов питания магний, витамины группы Б, железо. Мы в своей биохимии уже не увидим эти витамины, так как они остаются в биоплёнке кандидозной флоры», — рассказала врач.
Она добавила, что это приводит к снижению иммунитета и может вызвать заболевания.
«Праздник — это здорово. Но праздник — это всегда чревоугодие, а чревоугодие приводит к болезням через ухудшение состояния кишечной флоры. Эту цепочку мы должны знать», — подчеркнула Римма Васильевна.
Врач также сообщила, что человеческий организм очень мудрый и способен сам определять, когда нужно остановиться употреблять те или иные продукты и напитки.
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Каким должен быть рацион питания
«Берём бокал 300 грамм и набиваем его всем, чем хотим: овощи — прекрасно. Если зябко и холодно, то это могут быть всевозможные супчики, пюре», — рассказала диетолог.
Помимо этого, в рацион питания можно добавлять разные крупы, зелень, белок.
«Лучше уйти от красного мяса. Если прямо тяжело без белого мяса, то можно съесть 100 граммов в день в готовом виде. Но кусочек должен быть не жаренный, не жирный и без кожицы», — добавила Мойсенко.
Также полезно время от времени проводить моноразгрузочные дни, например, в течение суток питаться отварной курицей или отварным рисом.
«Нужно подготовить свой мозг к тому, что это может быть не очень вкусно, но это будет полезно. Эта польза обеспечит нам профилактику как минимум простудных заболеваний, убережёт от инфекций. Монопитание — прекрасно, без соли — прекрасно, воды пить много», — подытожила Римма Васильевна.
Фото: istockphoto / Vladimir Mironov
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