Назван предсказывающий инфаркт анализ
Врач и эксперт по долголетию Себастьян Ла Роса заявил, что при оценке состояния сердца необходимо сдать один анализ крови, который является даже более важным, чем проверка уровня холестерина. Об этом пишет издание Men's Health.
Ла Роса утверждает, что холестерин не всегда точно отражает риск сердечно-сосудистых заболеваний. У большинства пациентов, переживших инфаркт, до этого события уровень холестерина был в пределах нормы. Однако существует другой важный показатель крови, который позволяет прогнозировать инфаркт с почти удвоенной точностью, но измеряется он лишь в одном проценте случаев.
Этот показатель связан с уровнем аполипопротеина B, который указывает на количество вредных частиц в крови, способных прикрепляться к стенкам сосудов. Ла Роса подчеркивает, что даже при нормальном уровне холестерина артерии могут продолжать закупориваться, что увеличивает риск развития атеросклероза.
