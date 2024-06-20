Назван простой способ избежать рака груди

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Чтобы снизить риск развития рака груди стоит придерживаться правильного питания, заниматься физкультурой и носить удобное нижнее бельё. Об этом рассказал завкафедрой хирургии медфака Государственного университета просвещения, онколог Владимир Асташов.
«Важно избегать лишнего веса, а значит, правильно питаться. Меньше канцерогенов в пище — копченостей, шашлыков. Меньше соленого, жирного, фастфуда. Больше фруктов и овощей, морепродуктов. Мясо — желательно диетическое. Помогут прием комплекса витаминов, особенно витаминов С и D», — пояснил Асташов в разговоре с NEWS.ru.
Он также добавил, что полезно заниматься плаванием, кататься на велосипеде или играть в волейбол. Эти занятия укрепляют мышцы груди и улучшают микроциркуляцию крови. Кроме того, полезно ежедневно гулять на свежем воздухе.
Врач добавил, что нельзя загорать с 11 до 15 часов. При этом блондинкам и рыжеволосым вообще стоит отказаться от принятия солнечных ванн.
Асташов посоветовал не носить бюстгальтеры с косточками, стоит выбирать бельё, которое не будет сдавливать грудь.
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